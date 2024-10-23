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        Yapay zekalı radarla hız tespiti

        YERLİ ve milli imkanlarla üretilen yapay zeka destekli mobil hız tespit sistemi, trafik birimleri tarafından kullanılmaya başlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 10:00 Güncelleme: 23.10.2024 - 10:05
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        Yapay zekalı radarla hız tespiti
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        YERLİ ve milli imkanlarla üretilen yapay zeka destekli mobil hız tespit sistemi, trafik birimleri tarafından kullanılmaya başlandı. Sistemle beraber 4 şeritli yoldan geçen motosiklet, otomobil, kamyon ve kamyonet gibi araçlara aynı anda ceza yazılabilecek. Sistem, gece görüş sistemine de sahip.

        Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) trafik birimleri, Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde yerli ve milli imkanlarla üretilen hız ihlal tespit sistemlerini kullanmaya başladı. Tripod ya da bir araç üzerine kurulan radar cihazı, yapay zeka ile 4 şeritteki tüm araçların hız tespitini yapabiliyor. Yeni nesil mobil hız tespit sistemi, operatör olmadan kara yolunda seyreden araçların plaka ve hız verilerini okuyarak, EGM PolNet ağına gönderiyor. Sistem tarafından hız ihlali sorguları yapılırken, ihlal verisi trafik ekiplerine anlık bildiriliyor. Böylece kural ihlali yapan sürücü hakkında yasal işlem yapılıyor.

        MARKASINDAN RENGİNE TÜM VERİLER SİSTEME DÜŞÜYOR

        2 saatte 1500 araç sorgusu yapabilen yeni radar cihazı, yapay zeka ile araçların renginden markasına tüm verileri tespit olanağına sahip. Sistem açılmadan önce şerit sayısı belirtilip, araçların hız oranı ayrı ayrı tespit ediliyor. Tüm hava şartlarında gündüz ve gece hız tespiti yapabilen cihaz, otoyollar dahil tüm kara yollarında aktif kullanılmaya başlandı. Ön tarafta plakaları olmadığı için daha önceden hız tespiti yapılamayan motosikletler, trafiğin akış yönünün tersine radarın yönünün değiştirilmesiyle hız aşımı yapmaları halinde tespit edilebilecek.

        ‘YENİ NESİL RADAR CİHAZI İLİMİZE TAHSİS EDİLDİ'

        Antalya Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Önder Kavak, hız yapmamaları konusunda vatandaşları uyardıklarını belirterek, "Radarla hız tespitinin daha etkin yapılabilmesi, hız ihlallerinin ve hız kaynaklı kazaların azaltılması amacıyla yapay zeka destekli yeni nesil radar cihazı ilimize tahsis edildi. Güzergahımızda birçok noktada, gece ve gündüz yeni nesil radarlarla denetim yapmaktayız. Sürücüleri hız kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları, alkollü araç kullanmamaları ve sürüş esnasında cep telefonunu kullanmamaları konusunda uyarıyoruz" dedi.

        'YÜZDE 100 YERLİ'

        Cihazın yerli ve milli olduğunu ifade eden Önder Kavak, “Savunma Sanayi Başkanlığımızla müştereken yürütülen proje kapsamında 81 ilimize tahsis edildi. Bu yeni teknolojiyle birlikte hız aşımıyla daha etkin ve verimli mücadele edebiliyoruz. Hız ihlallerini tespit edebiliyoruz. Yapay zeka olduğu için operatörün cihaza müdahale etme imkanı kalmıyor. Tamamen ölçümü kendisi yapıyor. Operatör sadece işlerin yolunda gidip gitmediğine bakarak, ayarları kontrol ediyor" diye konuştu.

        'HIZ İHLALİ YAPAN ARACI KENDİSİ BELİRLİYOR'

        Cihazın bir şeyi gözden kaçırmasının mümkün olmadığına dikkati çeken Kavak, “Bu cihazların en önemli özelliklerinden biri, aynı anda kaç şerit varsa, kaç farklı araç varsa tasnif edip, hız ihlali yapan araçları belirliyor. Dolayısıyla plakayı okuyamaması veya yanlış okuması gibi bir ihtimal ortadan kalkmış oluyor. Motosikletin, otomobilin, kamyonun, kamyonetin hepsinin farklı hız sınırları var. Bu dört farklı araç aynı anda birlikte hız ihlali yapmış olsa ve cihazımıza denk gelse, hepsini tespit edecekti" dedi.

        MARKASINDAN MODELİNE TESPİT EDİYOR

        Yeni nesil mobil hız tespit cihazını kullanan Polis Memuru Muhammet Çataltaş, “KGYS ve PolNet veri tabanını kullanarak bütün araçları tarayıp, ihlalleri, eksikleri olanları tek tek tespit ediyor. Sonrasında bunları PolNet veri tabanına aktarıyor. Bu cihaz yapay zekayı kullanarak araçların marka, renk, cins, model hepsini bize veriyor. İhlali olan, yakalamalı, çekme belgeli, sigorta ve muayenesi eksik olanı bize sunuyor" dedi.

        Cihazın eski sistemden farklı olduğunu kaydeden Polis Memuru Çataltaş, “Bu cihaz kalibrasyon üzerine kuruluyor. Sıfırdan kalibrasyon yapabiliyoruz. Yükseklik, alçaklık, terazi ayarını yapıyoruz. Dört şeritten aynı anda gelen bütün araçları yapay zeka aracılığıyla süzüp, veri tabanından PolNet'e aktarıyor. Cihazımız dört şeritte aynı anda gelen dört aracı ve arkasından gelenlerin sorgulamasını yapabiliyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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