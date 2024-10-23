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        Tamire getirilen otomobilin plakasını kendi aracına takarak drift yaptı

        ANTALYA'da, tamire getirilen otomobilin plakasını kendi aracına takarak drift yapan tamirci E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 11:08 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:13
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        Tamire getirilen otomobilin plakasını kendi aracına takarak drift yaptı
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        ANTALYA'da, tamire getirilen otomobilin plakasını kendi aracına takarak drift yapan tamirci E.Ş.'ye, 74 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. E.Ş., hakkında adli işlem de başlatıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kumluca Trafik Jandarma ekipleri, ilçede yeşil renkli otomobil ile drift yaparak trafiği tehlikeye soktuğu belirlenen E.Ş.'yi yakaladı. Jandarma ekipleri, araçta takılı plakanın başka bir otomobile ait olduğunu tespit etti. Plaka sahibinin aracını kaporta işlemleri için tamirciye bıraktığı, tamirci E.Ş.'nin de bu otomobilin plakasını takıp trafikte drift yaptığı ortaya çıktı. Sürücü E.Ş.'ye 'Drift yapmak', 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek', 'Güveni kötüye kullanmak', 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından 74 bin 500 lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine 60 gün süreyle el konulan E.Ş. hakkında adli işlem de başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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