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        Kahve zincirinin şubesine molotofkokteyliyle saldırı

        ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, maskeli kişi, bir kahve zincirinin şubesine molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 10:47 Güncelleme: 24.10.2024 - 10:50
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        Kahve zincirinin şubesine molotofkokteyliyle saldırı
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        ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, maskeli kişi, bir kahve zincirinin şubesine molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Ali Çetinkaya Caddesi'nde Doğu Garajı Kültür Merkezi'ndeki kahve zinciri şubesinde meydana geldi. Dükkana giren maskeli saldırgan, çalışanların üzerine molotofkokteyli attı. Saldırgan uzaklaşırken, iş yeri çalışanları yangın söndürme tüpüyle alevleri söndürdü. Olayda yaralanan olmadı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı. Ekipler, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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