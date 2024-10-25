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        Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Antalya'ya turizm eleştirisi (2)

        SÖYLEŞİYEKATILDIAntalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 14'üncüsünü düzenlediği Antalya Kitap Fuarı'nda tarihçi, yazar ve akademisyen Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 16:36 Güncelleme: 25.10.2024 - 16:40
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        Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Antalya'ya turizm eleştirisi (2)
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        SÖYLEŞİYEKATILDI

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 14'üncüsünü düzenlediği Antalya Kitap Fuarı'nda tarihçi, yazar ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Aspendos Salonu'nda söyleşiye katıldı. 'Demokrasi' konulu söyleşide ABD'de yaşayanların ne gibi zorluklar çektiğini anlatan Prof. Dr. Ortaylı, “Amerika'da doğu eyaletlerde, belirli batı eyaletlerinde, orta batıda hala ırkçılık vardır. Kime karşı, Yahudilere karşı. Ne siyahiler ne Yahudiler burada eşya satamaz. Döverler" dedi.

        Türkiye'de yaşayıp daha sonra ABD'ye giden bazı kişilerin de kısa sürede oradaki kültüre adapte olduğundan söz eden Prof. Dr. İlber Ortaylı, isim vermeden yakın zamanda ABD'ye yerleşen bir üniversite rektörünü eleştirdi. Prof. Dr. Ortaylı, “Bizde de böyle hödükler vardır ABD'ye göç eden. Üstelik biri de rektördü. 'Şimdi ben orada gelirimin yüzde 3'ünü veriyorum. Onunla Obama'nın zencileri mi hastanede yatacak?' diyor. Ulan daha yeni Erzincan'dan gittin" diye konuştu.

        Avrupa ülkeleri başta olmak üzere yurt dışına çıkarken Türk vatandaşlarının yaşadığı vize sorunlarıyla ilgili de konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Yunanistan'da bütün adaları biz doyuruyoruz. Ne yapsınlar? Vizeleri neden kapattılar? 3,5 milyon Suriyeli, bilmem ne. Adamlar bunu ister mi? Buradan kalkıp oraya geçecek. Geçtikten sonra ne olacağı da belli değil. Birtakım olaylar oldu ve kriminal atmosfer olduğu gibi Avrupa'nın içine aktı" dedi.

        ‘TARİHİN ÜZERİNE BETON’ TEPKİSİ

        Prof. Dr. Ortaylı, bazı müteahhitlerin inşaat çalışmalarında kazı yaparken ulaştıkları antik eserlere bakış açılarını eleştirerek, şöyle konuştu:

        “Bu memlekette canı isteyen portakal bahçesini keser, canı isteyen ekinlik araziye 10 katlı apartman çıkar. Onun yanındaki 2 katlı çıkar. Su kaynaklarını hesaba katmaz. Canı isteyen inşaatı yaparken antikanın üzerine döker çimentoyu. Müteahhitler bu memlekette bunu yaparak övünürler. 'Azizim gece döküverdik betonu' derler. İstanbul'da bunu yapıyorlar. Her adımda tarih var. Ahlaksızlık ve para kazanma merakı herkeste var. Ne yazık ki bütün Türkiye sahilleri böyle gidiyor. Zeytinliklerin üzerine binalar yapılıyor. Ege ve Akdeniz'in kıyısındaki bütün eski eserler böyle kontrol dışına çıkıyor."

        Prof. Dr. Ortaylı, konuşmasının sonunda Antalya'da Rusya Kültür Merkezi olup olmadığını sordu. Salondan cevap alamayan Prof. Dr. Ortaylı, “Yoksa sırf Ruslar mı var? Şimdi burada 35 bin Rus gelinimiz vardı. Çocuklar yarı Türk'tü. Faydaları da oluyordu. 200 bin Rus'un burada işi yok. Fazla bunlar" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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