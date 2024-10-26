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        Ailesini ölümle tehdit edip, evi yakmaya kalkıştı

        ANTALYA'damadde bağımlısı olduğu iddia edilen Ömer Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 10:52 Güncelleme: 26.10.2024 - 10:55
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        Ailesini ölümle tehdit edip, evi yakmaya kalkıştı
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        ANTALYA'damadde bağımlısı olduğu iddia edilen Ömer Ç., telefonla kavga ettiği ailesini ölümle tehdit etti. Daha sonra kiracı olarak oturduğu evde bazı eşyaları kırarak yakmaya çalışan Ömer Ç., polis tarafından ikna edilip, çıkartıldı. Ömer Ç. hastaneye götürülürken, komşuları şikayetçi oldu.

        Olay, dün saat 20.00 sıralarında Muratpaşa Mahallesi Karacaoğlan Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen, apartmanda kiracı olarak oturan Ömer Ç., telefonla görüştüğü ailesini ölümle tehdit etti. Ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, Ömer Ç. evin balkonundaki bazı eşyaları söküp, yakmaya başladı. İhbarla bölgeye yönlendirilen polis ve itfaiye ekibi, kendisine ve eve zarar vermeye çalışan Ömer Ç.'yi ikna etmek için uğraştı. Apartmana giren polis ekibi, elinde çakmak ve bıçakla dolaşan Ömer Ç.'yi ikna edip, evden çıkardı. Ömer Ç., tedavisi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Apartmanda oturanlar, olayın ilk olmadığını belirterek Ömer Ç. hakkında polise şikayetçi oldu.

        'AİLESİ KORKUDAN EVE GİREMEMİŞ'

        Apartman yöneticisi Fatih Kır, "Burada kiracı olarak oturuyor arkadaşımız. Uzun zamandır ilaç kullanıyormuş. Bu ilaçtan dolayı sürekli uyarmamıza rağmen problem çıkarıyor. Yardım etmek istiyoruz, arkadaş kendi ailesine de problem çıkarıyor. Etraftaki komşulara rahatsızlık veriyor. Bugün ailesini tehdit etmiş, ailesi korkudan eve girememiş. Ailesi buradaydı, polis geldi, kapıyı açmadı. Ailesini polisler götürdü. Şimdi de 'Seni öldüreceğim' diye bir kadın ismi söyledi. 'Yakacağım, yıkacağım' diye bağırdıktan sonra aşağıya indim sonra koku gelmeye başladı. Bu saate kadar dayandık. Bu saatten sonra böyle bir şey istemiyoruz. Sabır gösterdikçe bu arkadaşımız ileriye gidiyor. Çare bulunmadığı sürece sonu kötü" dedi.

        'ELİNDE BIÇAKLA, MAKASLA KAPIMA DAYANIYOR'

        Komşulardan Sezer Karataş da "Hepimiz işe gidiyoruz. Sabah saatlerinde kapıma elinde bıçakla, makasla dayanıyor. Madde bağımlısı, hayal görüyor. 'Özel resimlerimi çekiyorlar' diye bağırıyor. 'İmdat' diye bağırıyor, 'Birisini keseceğim' diye bağırıyor. 'Apartmanda elimde bıçakla dolaşıyorum, birisine zarar vereceğim artık' diyor. Her gün polis geliyor" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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