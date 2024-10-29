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        5 aylık bebeğin öldüğü kazada alkollü olduğu belirlenen sürücü tutuklandı

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı diğer otomobildeki 5 aylık Can Katmer'in hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı kazada alkollü olduğu belirlenen sürücü İbrahim Keskin (23), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 11:26 Güncelleme: 29.10.2024 - 11:30
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        5 aylık bebeğin öldüğü kazada alkollü olduğu belirlenen sürücü tutuklandı
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        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı diğer otomobildeki 5 aylık Can Katmer'in hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı kazada alkollü olduğu belirlenen sürücü İbrahim Keskin (23), tutuklandı.

        Kaza, 26 Ekim saat 23.00 sıralarında D-400 kara yolu Doğançam Mahallesi Tekandız mevkisinde meydana geldi. İbrahim Keskin'in kullandığı 07 LL 639 plakalı otomobil, Ömer Abdulbaki Kalkan'ın (30) kullandığı 07 AYF 807 plakalı otomobil ile Burak Katmer'in (35) kullandığı 07 BFV 597 plakalı otomobile çarpıp takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada, Burak Katmer'in kullandığı otomobilde bulunan 5 aylık Can Katmer hayatını kaybetti. Araçlardaki Neslihan Katmer, Zeynep Katmer, Hatice Kalkan, Elif Öznacar, Ecrin Öznacar ve Leyla Korkmaz yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Can Katmer'in cenazesi ise Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Kazanın ardından yapılan kontrolde, 07 LL 639 plakalı otomobilin sürücüsü İbrahim Keskin'in 0,82 promil alkollü olduğu belirlendi. Jandarma tarafından gözaltına alınan İbrahim Keskin çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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