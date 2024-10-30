Antalya'da ambulansa yol vermeyen otomobilin sürücüsü tutuklandı

ANTALYA'nınManavgat ilçesinde, bir hastaneden başka bir hastaneye sevki için bebek almaya gitmekte olan ambulansa yol vermeyen ve geçişini engelleyen otomobilin sürücüsü O.Ç., tutuklandı.

Olay, Manavgat ilçesi D400 karayolu Taşağıl Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Rahatsızlandığı için Manavgat’ta özel bir hastaneye götürülen bir bebeğin durumunun ağırlaşması üzerine Antalya’ya sevki için özel donanımlı ambulans talep edildi. Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından ilçeye gönderilen özel donanımlı ambulansa D400 karayolu Taşağıl Mahallesi yakınlarında bir otomobilin sürücüsü, sirenle yapılan uyarılara rağmen dakikalarca yol vermedi. Ambulansın içinde bulunan görevliler yaşanılanları cep telefonuyla kaydetti.