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        Antalya'da ambulansa yol vermeyen otomobilin sürücüsü tutuklandı

         ANTALYA'nınManavgat ilçesinde, bir hastaneden başka bir hastaneye sevki için bebek almaya gitmekte olan ambulansa yol vermeyen ve geçişini engelleyen otomobilin sürücüsü O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 23:24 Güncelleme: 30.10.2024 - 23:30
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        Antalya'da ambulansa yol vermeyen otomobilin sürücüsü tutuklandı
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         ANTALYA'nınManavgat ilçesinde, bir hastaneden başka bir hastaneye sevki için bebek almaya gitmekte olan ambulansa yol vermeyen ve geçişini engelleyen otomobilin sürücüsü O.Ç., tutuklandı.

        Olay, Manavgat ilçesi D400 karayolu Taşağıl Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Rahatsızlandığı için Manavgat’ta özel bir hastaneye götürülen bir bebeğin durumunun ağırlaşması üzerine Antalya’ya sevki için özel donanımlı ambulans talep edildi. Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından ilçeye gönderilen özel donanımlı ambulansa D400 karayolu Taşağıl Mahallesi yakınlarında bir otomobilin sürücüsü, sirenle yapılan uyarılara rağmen dakikalarca yol vermedi. Ambulansın içinde bulunan görevliler yaşanılanları cep telefonuyla kaydetti. 

        Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda plakası belirlenen otomobilin sürücüsü O.Ç., yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan sürücü O.Ç., adliyeye sevk edildi. O.Ç. savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

        O.Ç. hakkında ayrıca, Manavgat Bölge Trafik Amirliği ekipleri tarafından 'Trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek', 'Sürekli en sol şeridi işgal etmek ve trafik güvenliğini sağlamak için yönetmelikte belirlenen diğer kural ve yükümlülüklere uymamak' suçlarından idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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