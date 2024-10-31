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        Antalya'ya gelen turist sayısı 16 milyonu aştı

        AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya'nın ekim ayı sonu itibarıyla 16 milyon turist sayısını geçtiğini, yıl sonunda 17 milyona ulaşılacağını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 14:19 Güncelleme: 31.10.2024 - 14:25
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        Antalya'ya gelen turist sayısı 16 milyonu aştı
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        AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya'nın ekim ayı sonu itibarıyla 16 milyon turist sayısını geçtiğini, yıl sonunda 17 milyona ulaşılacağını söyledi.

        AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya'nın ekim ayı sonu itibarıyla 16 milyon turist sayısını geçtiğini belirterek, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 8'lik artış olduğunu kaydetti. Bu yıl turizmciler olarak 17 milyon turist hedefleri olduğunu hatırlatan Kavaloğlu, “Kasım ayında 500 binin üzerinde turist bekliyoruz. Yaklaşık 350-400 bin de aralıkta gelecek inşallah. Transit yolcular da sayıldığında 17 milyon kişiye ulaşacak. Biz her yıl ilave 1 milyon kişi üretmek zorundayız. Dolayısıyla 2025 yılında hedefimiz 18 milyon olmalı" dedi.

        POLONYA VE ROMANYA SÜRPRİZ PAZARLAR

        Antalya turizmi için Rusya ve Almanya'nın çok önemli iki ana pazar olduğuna dikkati çeken Kaan Kavaloğlu, diğer önemli pazarları da İngiltere, Polonya, Romanya, Belçika, Hollanda gibi ülkeler olarak sıraladı. İngiltere'nin yüzde 25'lik artışla 1,5 milyonu geçtiğini belirten Kavaloğlu, “Polonya ve Romanya bu senenin sürpriz pazarları. Polonya 1 milyon kişiyi geçti. Romanya da özellikle kimlikle girebildikten sonra son dakika rezervasyonlarında çok ciddi ivme kazandı" diye konuştu.

        ‘PANDEMİDEN SONRAKİ TOPARLANMA SÜRECİNİ ÇOK ÇABUK GEÇTİK’

        5 yıldızlı bir otelin genel müdürü Ali Kızıldağ, ekim- kasım aylarında da otellerde yüksek doluluklar olduğunu belirterek, “Güzel, rakamlar iyi. Gelirler iyi, çok memnunuz. Antalya rekorlara doymuyor. Pandemiden sonraki toparlanma sürecini çok çabuk geçtik. Ondan sonraki süreçte de her yıl üstüne katlayarak sevindirici bir şekilde bugünlere geldik. Tabii bunda kamunun, özel sektörün, sivil toplum kuruluşlarının, yerel yönetimlerinin inanılmaz çabası var. Artık Antalya'da yediden yetmişe herkes turizm kültürünü, turizm sevgisini, hizmet anlayışını kanıksamış ve kabullenmiş. O kadar kriz atlatmamıza rağmen dünyadaki diğer şehirlere, destinasyonlara kıyasla çok çabuk toparlandık ve inanılmaz bir ivmeyle rakamlarımızı artırarak geliyoruz" dedi.

        Ali Kızıldağ, “20 milyar dolardan daha fazla geliri konuştuğumuz bir Antalya'dayız. Hem Türkiye'ye yarattığı katma değer açısından hem bu dünya cenneti Antalya'ya sağlamış olduğu imkanlar ve katkılar anlamında inanılmaz bir başarı öyküsü. Bu öyküye taş koyan, bu öyküye katkıda bulunan herkesi tebrik etmek lazım. Çünkü çok iyi, çok başarılı bir sezon yaşadık. Gelir açısından, gelen turist açısından rakamlar çok sevindirici. Kurların durağan geçmesi ve yüksek enflasyon baskısıyla özellikle konaklama sektöründe ve nakit akışlarının çok tatmin edici olduğunu söyleyemesek bile gelinen noktada hem turist sayısı, hem harcamalar hem turizm geliri açısından tatmin edici bir yıl olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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