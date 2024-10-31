Bisikletiyle arkadaşlarına yetişmeye çalışırken düşünce çöp kamyonunun altında kalıp öldü

Olay yerinde inceleme yapan polis, kamyonun altında kalan Çakar'ın bisikletini çıkardı. Kamyon şoförü H.D. polis tarafından gözaltına alındı. Küçük çocuğun cenazesi ise morga götürüldü.

Kazayı haber alıp gelen Çakar'ın yakınları, gözyaşı döküp ağıt yaktı. Bazıları da çöp kamyonunu tekmeleyerek tepki gösterdi. Sağlık ekibi fenalaşıp baygınlık geçirenlere ambulansta müdahale etti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibi Bilal Çakar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.