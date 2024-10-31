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        Bisikletiyle arkadaşlarına yetişmeye çalışırken düşünce çöp kamyonunun altında kalıp öldü

        ANTALYA'da okuldan çıkıp bisikletiyle arkadaşlarına yetişmeye çalışırken düşerek çöp kamyonunun altında kalan Bilal Çakar (11), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 17:42 Güncelleme: 31.10.2024 - 17:45
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        Bisikletiyle arkadaşlarına yetişmeye çalışırken düşünce çöp kamyonunun altında kalıp öldü
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        ANTALYA'da okuldan çıkıp bisikletiyle arkadaşlarına yetişmeye çalışırken düşerek çöp kamyonunun altında kalan Bilal Çakar (11), hayatını kaybetti. Kazayı öğrenen Çakar'ın yakınları, kamyonu tekmeleyerek tepki gösterdi, bazıları da baygınlık geçirdi.

        Kaza, saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Şafak Mahallesi’nde meydana geldi. Okul sonrası arkadaşlarıyla bisiklet süren Bilal Çakar, geride kaldı. 3 arkadaşına yetişmeye çalışan Çakar, 4261 Sokak’ta bisikletiyle ilerlerken düşüp, H.D.'nin kullandığı çöp kamyonunun sağ ön tekerleği altında kaldı. Kaza, sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibi Bilal Çakar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazayı haber alıp gelen Çakar'ın yakınları, gözyaşı döküp ağıt yaktı. Bazıları da çöp kamyonunu tekmeleyerek tepki gösterdi. Sağlık ekibi fenalaşıp baygınlık geçirenlere ambulansta müdahale etti.

        Olay yerinde inceleme yapan polis, kamyonun altında kalan Çakar'ın bisikletini çıkardı. Kamyon şoförü H.D. polis tarafından gözaltına alındı. Küçük çocuğun cenazesi ise morga götürüldü.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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