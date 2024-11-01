Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Maskeli saldırganın iş yerine pompalı tüfekle ateş açtığı anlar kamerada

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde kar maskeli saldırgan bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 13:29 Güncelleme: 01.11.2024 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Maskeli saldırganın iş yerine pompalı tüfekle ateş açtığı anlar kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde kar maskeli saldırgan bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra kaçtı. İş yerinin camlarının kırıldığı saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Hürriyet Caddesi’ndeki bir otomotiv, tohum ve fide üzerine hizmet veren Abdurrahman ve Ramazan Burunsuz kardeşlere ait iş yerinde meydana geldi. Kar maskeli 2 şüpheli, plakasız motosikletle iş yerinin karşısındaki sokağın başına geldi. Motosikletten inen şüphelilerden biri pompalı tüfekle iş yerine 2 el ateş etti. Saldırgan koşarak motosiklette bekleyen diğer şüpheliyle olay yerinden uzaklaştı. Saldırı anında iş yerinde bulunan Abdurrahman Burunsuz, kendisini yere atarak hedef olmaktan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, kaçan 2 saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. İş yeri sahipleri saldırganları tanımadıklarını belirtti. Saldırıda camları kırıldı.

        Bu arada olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın iş yerine ateş edip kaçtığı, iş yeri sahibinin ise saldırıdan kendini yere atarak korumaya çalıştığı anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yerlikaya: Şehrin emini terör yandaşı olamaz
        Bakan Yerlikaya: Şehrin emini terör yandaşı olamaz
        CHP'li Özgür Özel'den sine-i millet ve erken seçim açıklaması!
        CHP'li Özgür Özel'den sine-i millet ve erken seçim açıklaması!
        Eda Nur Gezer'in ölümünde iddianame hazırlandı!
        Eda Nur Gezer'in ölümünde iddianame hazırlandı!
        Vergi yüzsüzleri bugün açıklanıyor
        Vergi yüzsüzleri bugün açıklanıyor
        Yasa dışı bahisteki hesap sayısı şaşkına çevirdi!
        Yasa dışı bahisteki hesap sayısı şaşkına çevirdi!
        Âşıklar Paris'te
        Âşıklar Paris'te
        Kuyumcuyu vurup 900 gram altını çaldı! Baykuş gözü yakalattı!
        Kuyumcuyu vurup 900 gram altını çaldı! Baykuş gözü yakalattı!
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        246 milyar liralık gelir hedefi
        246 milyar liralık gelir hedefi
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        Eski eşi kardeşiyle evlenmişti! Evinin bahçesinde öldürüldü!
        Eski eşi kardeşiyle evlenmişti! Evinin bahçesinde öldürüldü!
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        PFDK açıkladı: İşte Sezgin Gülnar'ın cezası!
        PFDK açıkladı: İşte Sezgin Gülnar'ın cezası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Boşandılar
        Boşandılar
        İnka İmparatorluğu'nun efsanevi şehri!
        İnka İmparatorluğu'nun efsanevi şehri!
        iPhone'un kayıt özelliği yasal mı?
        iPhone'un kayıt özelliği yasal mı?
        Yasa dışı bahiste iki ayrı soruşturma
        Yasa dışı bahiste iki ayrı soruşturma
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü

        Benzer Haberler

        Patentini aldıkları dijital spor oyunu ile dünya pazarına yön vermek istiyo...
        Patentini aldıkları dijital spor oyunu ile dünya pazarına yön vermek istiyo...
        Akdeniz Üniversitesinde sağlık turizmi personeline yabancı dil eğitimi veri...
        Akdeniz Üniversitesinde sağlık turizmi personeline yabancı dil eğitimi veri...
        Antalya'nın yeni müdavimleri Orta Avrupalılar
        Antalya'nın yeni müdavimleri Orta Avrupalılar
        Antalya'da iş yerine silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi
        Antalya'da iş yerine silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi
        3 kişinin yaralandığı zincirleme kaza araç kamerasında
        3 kişinin yaralandığı zincirleme kaza araç kamerasında
        Lösemiyi yendi, aynı hastalıkla mücadele eden çocuklara umut oluyor
        Lösemiyi yendi, aynı hastalıkla mücadele eden çocuklara umut oluyor