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BakanBolat, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ekim ayı ihracat rekorunu kırdıklarını belirterek, "Geçen yıla göre yüzde 3,6 artış ile 23,6 milyar dolar ihracat rakamına ulaştık.
BakanBolat, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ekim ayı ihracat rekorunu kırdıklarını belirterek, "Geçen yıla göre yüzde 3,6 artış ile 23,6 milyar dolar ihracat rakamına ulaştık. 2023 yılı ekim ayında bu rakam 22,8 milyar dolardı" dedi.
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