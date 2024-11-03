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        Antalya'da İngiliz turist rekoru; 1,5 milyonu aştı

        BU yıl 150'yi aşkın ülkeden turist ağırlayan Antalya'da, 2024 yılında en büyük artış, yüzde 20 ile İngiltere pazarında yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 10:05 Güncelleme: 03.11.2024 - 10:10
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        Antalya'da İngiliz turist rekoru; 1,5 milyonu aştı
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        BU yıl 150'yi aşkın ülkeden turist ağırlayan Antalya'da, 2024 yılında en büyük artış, yüzde 20 ile İngiltere pazarında yaşandı. Antalya'ya gelen İngiliz turist sayısı ilk kez 1,5 milyonu aştı.

        Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, 2024 yılında 17 milyonu aşkın turist sayısıyla Antalya'nın yeni bir tarihi rekora hazırlandığını belirterek, bu yılın en yüksek artış oranının İngiltere pazarında gerçekleştiğini açıkladı. Antalya'nın ekim ayı sonu itibarıyla yüzde 8'lik artış ve 16 milyonu aşkın turist sayısındaki iki ana pazar Rusya ve Almanya'nın ardından İngiltere'nin geldiğine işaret eden Kaan Kavaloğlu, "Birleşik Krallık 1,5 milyonu geçti, yaklaşık yüzde 20'lik artışa tekabül ediyor bu. Dolayısıyla İngiltere bizim için çok önemli bir pazar" dedi.

        LONDRA FUARI HAFTAYA

        Dünya turizminin ilk verilerinin alındığı fuar olan World Travel Market London (WTM Londra) Fuarı'nın bu yıl 5-7 Kasım tarihlerinde düzenleneceğini açıklayan Kaan Kavaloğlu, “Bu anlamda baktığınızda 2025 yılına ait ilk verileri alacağımız Londra Turizm Fuarı'na önümüzdeki hafta gidiyoruz. Londra'da ilk verileri alacağız. 2025 yılı erken rezervasyonlarında da İngilizler ön plana çıkıyor. Ekim ayı başı itibarıyla yurt içi pazar fiyatları da çıktı. Beni en çok mutlu eden bir şey de Türk misafirlerimiz de erkenden rezervasyon yapmaya başladı. 2025 yılı için önce İngilizler ve Almanlar, ekim ayı başı itibarıyla da Türkler erken rezervasyon yapmaya başladı. İngiltere dünyanın en büyük dördüncü kaynak pazarı. Yani 70 milyonun üzerinde turist tatile çıkıyor. 70 milyon paket satışı var. Bunun 55,5 milyonu tamamen turizm faaliyeti, tatil için çıkış yapıyor ülkelerinden, seyahat ediyor. Dolayısıyla İngilizler erkenden rezervasyon yaptırıyor. Biz de bu erken rezervasyonda Türkiye ve Antalya olarak çok ön plandayız" dedi.

        TÜRKİYE STANDI 808 METREKARE

        Londra'da düzenlenecek fuarda Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) bünyesinde toplam 808 metrekare alanda Türkiye'nin yer alacağını anlatan Kavaloğlu, “Pandemiden sonra uluslararası turizm fuarlarına çok ciddi önem veriliyor. Londra Fuarı da her yılın ilk önemli uluslararası fuarı niteliğinde. Dünyanın merkezi orada olacak. Hemen akabinde Hollanda, daha sonra EMITT Turizm Fuarı İstanbul'da. Mart ayının başında ITB Berlin Turizm Fuarı var. Yani biz martın ikinci haftasında 2025 yılının röntgenini tamamen çekmiş olacağız" dedi.

        2024'ÜN BAŞARI ÖYKÜSÜ İNGİLİZ PAZARI

        5 yıldızlı bir otelin genel müdürü Ali Kızıldağ, özellikle İngiliz pazarının 2024'te Antalya'da çok ciddi bir başarı öyküsü oluşturduğunu, İngiltere pazarındaki yükselişin 2025'te de devam etmesini beklediklerini söyledi. Kızıldağ, “Erken rezervasyon konusunda ilk hareket eden, erken davranan pazar İngiliz pazarıdır. Bizi bu konuda sevindirici bir trend izleme şansı verdi. İngiliz pazarında erken rezervasyonlar başladı. Önümüzdeki yılın, 2025'in hemen hemen her ayına yönelik İngiliz pazarından talepler geliyor. Bunun daha da artacağını tahmin ediyoruz. Böyle varsayıyoruz. Bu bizim için olumlu bir gelişme" diye konuştu.

        ARTIŞ YÜZDESİNDE BİRİNCİ SIRADALAR

        İngiliz turistin 1 yıl önceden erken rezervasyon yapmasının diğer pazarlara göre turizmci açısından önemli bir avantaj olduğunu dile getiren Ali Kızıldağ, şöyle konuştu:

        “İngiliz pazarının hareketliliği, önümüzü görme ve bir sonraki sezon sinyallerini doğru algılama açısından bu önemli bir indikatör olur bizim için. Biliyorsunuz, İngiliz turistler genelde Ege'ye ve Batı Akdeniz'e, yani Bodrum, Fethiye, Marmaris bölgesine daha yoğun gider diye bilinirdi. O bölgelere yine İngiliz talebi var ama özellikle pandemi süreci ve akabinde Antalya bölgesinde başlayan İngiliz alışkanlığı, potansiyeli veya turist akışı hızla artarak devam ediyor. Sonuçta 2023'e göre 2024'te yüzde 20'nin üzerinde İngiliz turist sayısında artış var. Artış yüzdesi anlamında tahmin ediyorum birinci sıradalar. Bunun daha devam edeceğini düşünüyorum."

        ANTALYA'YI KEŞFETTİLER

        Pandemiden sonra İngilizlerin Antalya'yı keşfettiğini kaydeden Kızıldağ, “Her şey dahilin çok iyi uygulandığı, misafir memnuniyetinin yüksek olduğu bir destinasyonu keşfedip, buraya taleplerini artırdılar. İngiliz turist potansiyelinin ne olduğunu hepimiz biliyoruz, ilk beşe giriyorlar seyahat eden ülke olarak. Bu pastadan bizim de olabildiğince en yüksek payı almamız en doğal hakkımız. Çünkü çok iyi hizmet veriyoruz. İngiliz turisti çok memnun edecek bir hizmet veriyoruz. Onlar da bunun karşılığında bu yüzdesel artışları sağlayarak bize yanıt veriyorlar. Ben bu ivmenin önümüzdeki yıllarda büyüyerek artacağını ve İngilizlerin de 3 milyon, 4 milyon rakamlarına ulaşacağını düşünüyorum Antalya için" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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