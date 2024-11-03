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        Ironman 70.3'te 80 ülkeden 2 bin sporcu mücadele etti

        ANTALYA'NIN Serik İlçesi'nde düzenlenen Ironman 70.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 16:29 Güncelleme: 03.11.2024 - 16:35
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        Ironman 70.3'te 80 ülkeden 2 bin sporcu mücadele etti
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        ANTALYA'NIN Serik İlçesi'nde düzenlenen Ironman 70.3 Türkiye yarışları, 80 ülkeden 2 bin sporcunun katılımı ile tamamlandı.

        Ironman 70.3 Türkiye yarışını erkeklerde 3 saat 56 dakika 3 saniye zamanıyla Vasili Romanov (İspanya) birinci sırada tamamlarken, 3 saat 56 dakika 4 saniye süresiyle Tim Gosnjak (Slovenya) ikinci, 3 saat 56 dakika 39 saniye ile Martin Olsan (Çekya) üçündü oldu.

        Ironman 70.3 Türkiye kadınlarda 4 saat 22 dakika 31 saniye ile Marie Ingerhed (İsveç) birinci, 4 saat 26 dakika 55 saniye süresiyle Lila Bardi (Fransa) ikinci ve 4 saat 27 dakika 28 saniye zamanıyla Laura Gray (Birleşik Krallık) üçüncü sırada yer aldı.

        VALİ ŞAHİN: SPOR ŞÖLENİ YAŞANDI

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, Ironman 70.3 Türkiye ödül töreninde açıklamalarda bulundu. Sporun önemine ve turizme katkısına değinen Vali Şahin, "Ironman Antalya 10 yıldır düzenlenen bir organizasyon. Gün geçtikçe büyüyerek ve gelişerek devam ediyor. 80 ülkeden 2 bin üzeri sporcu katılım sağladı ve her milletten insan var. Kasımda çok güzel bir havada spor şöleni yaşandı. Organizatör şirkete ve The Land of Legends'a teşekkür ediyorum. Side, Serik ilçesi ve Antalya için bulunmaz bir tanıtım. Ironman gün geçtikçe büyüyor ve gelecekte daha iyi işler olacaktır. Bu organizasyonda Avrupalıların spora ne kadar düşkün olduklarını ve her yaştan buraya koşarak geldiklerini gördük. Maalesef pek yerli kimseyi göremedik. Bizim de sporu hayatımızın kendi merkezine koymamız lazım. Bu insanlardan örnek almak lazım" ifadelerini kullandı.

        ÖZEL SPORCULAR DAMGA VURDU

        Ironman 70.3 Türkiye yarışlarında kendi alanlarında engelleri aşmış ve başarıya ulaşmış üç özel sporcu, ekipleriyle bir ilke imza attı. Yüzme etabında otizmli Tuna Tunca, tandem bisiklette görme engelli Merve Orhan ve koşu etabında omurilik felci nedeniyle tekerlekli sandalyede yarışan Okan Aracagök, hem limitleri zorladı hem de sosyal farkındalık oluşturdu.

        Türkiye'nin ilk Ironman sporcuları arasında yer alan ve geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebiyle spor hayatını bitirme noktasına gelen Oğuz Omur, kalp kapakçığı ameliyatı sonrasında Ironman 70.3 Türkiye'nin 10'uncu yıldönümünde yarışmacılar arasında yer alırken etapları başarıyla tamamladı.

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