Murat Boz, Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Antalya'da, etkinlikler kapsamında şarkıcı Murat Boz sahne aldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Antalya'da, etkinlikler kapsamında şarkıcı Murat Boz sahne aldı.
Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı Beach Park'ta kurulan sahnede konser veren Türk pop müziğinin sevilen ismi Murat Boz, üç şarkısını seyircilerin arasında söyledi.
Boz, sevilen şarkılarının yanı sıra seslendirdiği oyun havalarıyla da alanı dolduran kalabalığı coşturdu.
Antalya’ya gelmiş olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen sanatçı, kendisine yazılan dövizleri de okudu.
Ünlü sanatçı Murat Boz, O Ses Türkiye programının eski yarışmacısı Antalyalı Turgut Çıngı'yı da sahneye davet etti.
Çıngı, "Her Şeyi Yak" şarkısını söyledi.
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