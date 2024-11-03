Antalyaspor, Samsunspor karşılaşmasına hazır
Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Akdeniz temsilcisi, Samsunspor maçı öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki son antrenmanında taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Kırmızı-beyazlı ekip, öğleden sonra özel uçakla Samsun'a gidecek.
Samsunspor-Onvo Antalyaspor mücadelesi, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak.
Antalyaspor'da sarı kart cezalısı Thalisson Kelven ile sakatlıkları bulunan Bünyamin Balcı, Emrecan Uzunhan, Mert Yılmaz ve Bahadır Öztürk maçta forma giyemeyecek.
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