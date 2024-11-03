Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalyaspor, Samsunspor karşılaşmasına hazır

        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 12:28 Güncelleme: 03.11.2024 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor, Samsunspor karşılaşmasına hazır
        ABONE OL
        ABONE OL

        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Akdeniz temsilcisi, Samsunspor maçı öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki son antrenmanında taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

        Kırmızı-beyazlı ekip, öğleden sonra özel uçakla Samsun'a gidecek.

        Samsunspor-Onvo Antalyaspor mücadelesi, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak.

        Antalyaspor'da sarı kart cezalısı Thalisson Kelven ile sakatlıkları bulunan Bünyamin Balcı, Emrecan Uzunhan, Mert Yılmaz ve Bahadır Öztürk maçta forma giyemeyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        46. İstanbul Maratonu sona erdi!
        46. İstanbul Maratonu sona erdi!
        Genç avukattan acı haber!
        Genç avukattan acı haber!
        S&P'den asgari ücret yorumu
        S&P'den asgari ücret yorumu
        Yasemin'i vahşice katleden eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Yasemin'i vahşice katleden eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Harris'ten sürpriz: En çok izlenen programlardan birine katıldı
        Harris'ten sürpriz: En çok izlenen programlardan birine katıldı
        Pastanede kadın cinayeti! Son kurban Fahriye oldu!
        Pastanede kadın cinayeti! Son kurban Fahriye oldu!
        Kemerburgaz kararı Okan Buruk’ta!
        Kemerburgaz kararı Okan Buruk’ta!
        Şirin Elmas cinayetinde yeni ayrıntılar
        Şirin Elmas cinayetinde yeni ayrıntılar
        "Tehlike çanları çalıyor"
        "Tehlike çanları çalıyor"
        Nakliyeciyi öldürüp salona gömdüler! Gölge eşkalle katilleri buldular
        Nakliyeciyi öldürüp salona gömdüler! Gölge eşkalle katilleri buldular
        Sıcaklık düşüyor, kuvvetli yağış karla birlikte geliyor!
        Sıcaklık düşüyor, kuvvetli yağış karla birlikte geliyor!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Eda Suluki
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Eda Suluki
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        Trump'tan Harris'e suçlama: Ben barışın adayıyım
        Trump'tan Harris'e suçlama: Ben barışın adayıyım
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        Mavi kuşak ülkeleri: Neden uzun yaşıyorlar?
        Mavi kuşak ülkeleri: Neden uzun yaşıyorlar?
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        Erotik film furyasının sonucu
        Erotik film furyasının sonucu
        Gandalf mı Dumbledore mu?
        Gandalf mı Dumbledore mu?
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Seçim yarışında ünlülerin payı

        Benzer Haberler

        Murat Boz, Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi
        Murat Boz, Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi
        Antalya'da kürek sörfü ile organ bağışının önemine dikkat çekildi
        Antalya'da kürek sörfü ile organ bağışının önemine dikkat çekildi
        Prof. Dr. Bayezid: Pandemi bağış oranlarını olumsuz etkiledi
        Prof. Dr. Bayezid: Pandemi bağış oranlarını olumsuz etkiledi
        Antalya'da İngiliz turist rekoru; 1,5 milyonu aştı
        Antalya'da İngiliz turist rekoru; 1,5 milyonu aştı
        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'a konuk olacak
        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'a konuk olacak
        Ironman 70.3 Türkiye yarışları Antalya'da başladı
        Ironman 70.3 Türkiye yarışları Antalya'da başladı