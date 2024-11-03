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        Alanya'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 15:36 Güncelleme: 03.11.2024 - 16:21
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        Alanya'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçede bir işletmede kaçak ürünlerin satıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yapıldı.

        İşletmede yapılan aramada, 38 bin 181 makaron ve 860 kilogram tütün ele geçirildi.

        Operasyonda işletme sahibi A.Ü. gözaltına alındı.

        Ayrıca TAPDK satış belgesi olmadan tütün mamulü satışı yapılan işletmeye 83 bin 709 lira idari para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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