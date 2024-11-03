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        Antalya'da yazdan kalma günler

        TÜRKİYE'nin büyük bölümünde soğuk hava etkili olurken, Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 15:24 Güncelleme: 03.11.2024 - 15:30
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        Antalya'da yazdan kalma günler
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        TÜRKİYE'nin büyük bölümünde soğuk hava etkili olurken, Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor.

        Antalya'da hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 24,6 dereceyi bulduğu sahiller doldu. Yurtta hava sıcaklıkları 4 ila 9 derece düşerken, Antalya'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havayı fırsat bilenler, soluğu sahillerde aldı. Bazıları sahilde güneşlenirken, bazıları da yürüyüş yapmayı tercih etti. Yerli ve yabancı turistler de Konyaaltı Sahili'nde tatilin tadını çıkardı. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Antalya'da hava sıcaklıkları hafta boyu 25 ila 27 derece arasında seyredecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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