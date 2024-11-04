Mezgitin kilosu 750 lirayı buldu; yarı fiyatına 'zehir' uyarısı

ANTALYA'da 'pişirmeye hazır, kılçıksız mezgit' adı altında fileto hale getirilmiş balığın kilosunun 250-300 liradan satılması, 4 yıl önce yaşanan iddiaları gündeme getirdi. Mezgitin kilosunun 600-750 lira arasında olduğu, yarı fiyatına satılan bu balığın zehirli balon balığı olabileceği uyarısında bulunuldu.

Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz Körfezi'nde balıkçıların korkulu rüyası olan balon balığı, balıkçılara ve diğer balık türlerine zarar veriyor. Hızla artan popülasyonu nedeniyle yerli türlerin yanı sıra, kendi alt türleri dahil denizde hareket eden hemen her şeye yemek amacıyla saldıran balon balıkları, tenekeleri dahi parçalıyor. Balığın ekonomiye kazandırılması için çalışmalar sürüyor. Ancak zehirli olması ve av teşvikini az bulmaları nedeniyle balıkçıların ilgisiz kaldığı balon balığının popülasyonu kontrol altına alınamıyor.

Balon balığı popülasyonu ile ilgili çalışmalar sürerken; 4 yıl önce bazı balıkçıların da balon balığını fileto hale getirdikten sonra mezgit balığı diyerek sattığı iddia edildi. 'Pişirmeye hazır, kılçıksız mezgit' adı altında fileto hale getirilmiş balığın kilosunun 250-300 liradan satılması, 4 yıl önce yaşanan iddiaları gündeme getirdi. Mezgitin kilosunun 600-750 lira arasında olduğu, yarı fiyatına satılan bu balığın zehirli balon balığı olabileceği uyarısında bulunuldu. '300 LİRAYA SATILAN BALIK, BALON BALIĞI OLABİLİR'

Antalya'da 30 yıla yakın balıkçılık yapan Ahmet Coşkun, balon balığını 'mezgit' diye satanları duyduğunu söyledi. Balon balığının tezgaha çıkarılmasının bile yasak olduğunu belirten Coşkun, "Mezgitin fiyatı, 600-750 lira arasında değişiyor. 250-300 liraya satılan balık, balon balığı olabilir. Vatandaşımızın gidip, tezgahta görüp alması en iyisi" dedi. 'FİLETO BALIK ALMIYORUM' Balık alan Mustafa Karaçöl, sürekli mezgit balığı aldıklarını, balon balığının mezgit diye satıldığını duyduğu günden bu yana tezgahta seçip aldığını söyledi. Karaçöl, "Gelip burada balığa bakıyorum. Gözümle görüp, seçiyorum. Kesinlikle fileto hale getirilmiş balık almıyorum. Mezgit 700-750 lirayken, onlar 300 liraya satıyor" diye konuştu.