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        Glütensiz yiyecek tarifleri kitaba dönüşüyor

        ANTALYA Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde üretilen glütensiz yiyeceklere, 3 yeni tarif eklendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 09:36 Güncelleme: 05.11.2024 - 09:40
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        Glütensiz yiyecek tarifleri kitaba dönüşüyor
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        ANTALYA Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde üretilen glütensiz yiyeceklere, 3 yeni tarif eklendi. Manavgat ilçesinin coğrafi işaretli susamıyla birleşen tarifler, kitap haline getirilerek farklı dillerde yayımlanacak.

        Antalya Olgunlaşma Enstitüsü, glütensiz yiyecek sayısını her geçen gün artırarak, daha sağlıklı ürünleri yaygınlaştırmayı hedefliyor. Son olarak üretilen kurabiye ve kekler coğrafi işaret almış ürünlerle birleştirilince ortaya hiç denenmemiş tarifler çıktı. Yeni ürünlerle birlikte kitap çıkartmak için çalışma yürüttüklerini söyleyen Antalya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emine Erkal, "Coğrafi işaretli ürünlerimizi yeni lezzetlerle buluşturarak patent haklarını alıyoruz. Yeni tarifleri bir kitapta birleştirme kararı aldık. Birkaç dilde yayımlayarak daha çok kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Kitabımızda Antalya'mızın coğrafi işaretli ürünleri yer alacak. Kitabın ismine henüz karar vermedik, yakında belirleyeceğiz. Ürünlerin en güzel özelliği hiçbirinde glüten bulunmaması" dedi.

        ‘YEPYENİ GÜZEL TARİFLER ORTAYA ÇIKTI’

        Tariflerin içeriklerinden bahseden Emine Erkal, "Susam, keçiboynuzu ve Antalya'mızda bolca yetişen bal kabağını tarifler ile birleştirerek glütensiz yepyeni, güzel tarifler ortaya çıktı. Tariflerimiz şeker içermemesinden dolayı şeker hastalarına ve glüten hassasiyeti bulunan kişilere uygun yapıldı. Aynı zamanda ilk defa denenmiş tarifler, gıda mühendisleri denetiminde yapılıyor. Yeni ürünlerin de patent haklarına başvurduk. Kullandığımız Manavgat susamı ve keçiboynuzuna önem verdik coğrafi işaretinden dolayı" ifadelerini kullandı.

        'ÜRÜNLER, USTA VE ÖĞRENCİLERİN ESERLERİ'

        Erkal, “Yapılan tüm tarifler öğrencilerimiz, ustalarımız tarafından defalarca denenip ortaya konmuş tarifler. Yiyecek içecek bölümünde çalışan öğrenci ve usta öğreticilerimizin eserleri. Ürünlerimizin isimlerini de yapan kişiye bıraktık. Kendi ürettiği için ismini de koymasına izin verdik. Keçiboynuzu susamlı özel keklerimiz var, yine Antalya'mızın geleneksel kek tarifi mevcut. Bu ürünün özelliği de içerisinde tahin ve susam bulundurması. Muhteşem tarifler ortaya çıktı. Kitaba koyduğumuz tarifleri de yakında paylaşacağız" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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