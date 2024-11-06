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        Antalya'da ormana düşen hava aracı yangına neden oldu (3)

        ENKAZKALDIRILDIAntalya'nın Alanya ilçesi İncekum Mahallesi Karabuynuzlular mevkisinde düşerek patlayan ve yangına neden olan hava aracının enkazı kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 13:43 Güncelleme: 06.11.2024 - 13:45
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        Antalya'da ormana düşen hava aracı yangına neden oldu (3)
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        ENKAZKALDIRILDI

        Antalya'nın Alanya ilçesi İncekum Mahallesi Karabuynuzlular mevkisinde düşerek patlayan ve yangına neden olan hava aracının enkazı kaldırıldı. JASAT, jandarma olay yeri inceleme, AFAD, İHH, sağlık ve itfaiye ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası aracın parçaları jandarma olay yeri inceleme aracına konularak götürüldü. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk de olay yerine giderek çalışmaları inceledi. Hava aracının düşmesi sonucu çıkan yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından ekiplerin olay yerinde yeni bir inceleme yapacağı öğrenildi.

        'PATLAMA ÇOK BÜYÜKTÜ'

        Olayın görgü tanıklarından İncekum Mahallesi Muhtarı Ahmet Ali Doğan, patlamanın çok büyük olduğunu belirtti. Doğan, "Patlama bayağı duyuldu. Evim uzak bir noktada olmasına rağmen rahatsız olduk. Hemen koştuk ve dumanın havaya yükseldiğini gördüm. Evden bile görünüyordu. Arabamıza atlayıp olay yerine geldik. Devletimiz de burada. Ateş daha önceden söndürüldü, yaklaşık 20 dakika içinde. Köylüler de birlik olup yardım etti, itfaiyemiz ve devletimiz hepsi burada. Köylüleri şimdi geri gönderdik" dedi.

        'HAVA ARACI ÇAM AĞACINI DEVİRDİ'

        Hava aracının çam ağacını yıktığını anlatan Doğan, "Bir motor parçası gördük. İki parça vardı, bizim önceliğimiz yangını söndürmekti. Ormanımızı korumak için doğrudan ormana yöneldik. Gördüğümüz küçük bir motor parçası, eski model mobilet motorlarına benziyordu. Patlamanın şiddeti gerçekten çok güçlüydü. Evin buraya mesafesini ölçtüğünüzde yaklaşık 1 kilometre var, oradan bile hissediliyordu" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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