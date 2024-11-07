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        Hayranı olduğunu söylediği Trump başkan seçilince turp ve ejder meyvesi dağıttı

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde üretici Beyazıt Işık (50), Donald Trump yeniden ABD başkanı seçilince halka ücretsiz turp ve ejder meyvesi dağıttı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 14:58 Güncelleme: 07.11.2024 - 15:05
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        Hayranı olduğunu söylediği Trump başkan seçilince turp ve ejder meyvesi dağıttı
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        ANTALYA'nın Serik ilçesinde üretici Beyazıt Işık (50), Donald Trump yeniden ABD başkanı seçilince halka ücretsiz turp ve ejder meyvesi dağıttı. Işık, "1995 yılından bu tarafa kendisinin hayranıyım. 1995 yılında ABD'de bulunduğum süre içerisinde kendisiyle görüşmüştüm. Zaferi kazanmasının ardından 2 bin ejder meyvesi dağıttım. Turp, Trump başkanın simgesidir" dedi.

        Serik Çiftçi Malları Koruma Başkanı da olan üretici Beyazıt Işık, ABD'deki başkanlık seçimini Donald Trump'ın kazanmasının ardından ilçe merkezindeki Çınaraltı Meydanı'na getirdiği yaklaşık 500 kilo turp ile 2 bin ejder meyvesini halka ücretsiz dağıttı. ABD'de başkanlık seçimlerini yakından takip ettiğini, Trump'ın ikinci kez seçildiğini öğrendikten sonra bunu kutlamaya karar verdiğini anlatan Işık, deposundan getirdiği turpları ve ejder meyvelerini ücretsiz dağıttığını söyledi.

        '1995 YILINDAN BU TARAFA HAYRANIYIM'

        Turp ile Trump'ın ismi arasında benzerlik olduğuna dikkati çeken Işık, "2016 yılında Trump’ın seçimi kazanması sonrası yine burada turp dağıtmıştım. Bu yıl yine dostum ve sevdiğim biri olarak gördüğüm Trump başkanın seçimi kazanmasının zaferini kutluyorum. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın dostu olması nedeniyle kendisiyle gurur duyuyorum. Dünyada barış istiyorum. Ukrayna ve Gazze savaşının bir an önce durdurulması için kendisini kutluyorum. 1995 yılından bu tarafa kendisinin hayranıyım. 1995 yılında ABD'de bulunduğum süre içerisinde kendisiyle bir sefer görüşmüştüm. Zaferi kazanmasının ardından dünden bu yana 2 bin ejder meyvesi dağıttım. Turp, Trump başkanın bir simgesidir. Turp benim de simgemdir. İkimizin dostluğundan dolayı turp ve ejder dağıtıyorum. Ejder meyvesi de küllerinden yeniden savrulan bir ejderhanın kükreyişinin anlamıdır. Ejder meyvesi gibi kendisi ikinci kez kükreyerek ABD'nin başkanlığını yeniden kazanmıştır" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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