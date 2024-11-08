Belediye başkanının oğlu banyoda başından vurulmuş halde bulundu (2)

'72SAAT ÇOK ÖNEMLİ'

Antalya'nın Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen oğlu E.U.'nun sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Başkan Uysal'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Oğlum Efe ile ilgili iyi dileklerini ileten, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Başarılı bir ameliyat geçirdi, önümüzdeki 72 saat çok önemli. Şu an bir baba olarak duygularımı ifade etmem mümkün değil. Kamuoyunun anlayış göstereceğine inanıyor, kalbi bizimle olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum."