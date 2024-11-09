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        Antalya Havalimanı'nda mahkeme kuruldu; 3 ayda 268 kişiye işlem yapıldı

        ANTALYAHavalimanı içinde 3 ay önce kurulan mahkemede; hakkında yakalama kararı bulunan kişi ya da kişiler, dakikalar içinde hakim karşısına çıkarılıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 10:11 Güncelleme: 09.11.2024 - 10:15
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        Antalya Havalimanı'nda mahkeme kuruldu; 3 ayda 268 kişiye işlem yapıldı
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        ANTALYAHavalimanı içinde 3 ay önce kurulan mahkemede; hakkında yakalama kararı bulunan kişi ya da kişiler, dakikalar içinde hakim karşısına çıkarılıyor. Mahkemede, 3 ayda 268 kişinin ifadesi alındı, 1 kişi tutuklandı.

        Her yıl milyonlarca tatilcinin kente gelirken kullandığı Antalya Havalimanı'nda 3 ay önce 100 metrekarelik mahkeme kuruldu. Adalet Bakanlığı tarafından kurulan mahkeme, bekleme salonu, savcı görüşme odası ve duruşma salonu olmak üzere 3 bölümden oluşuyor. Mahkemeye, bilet işlemleri sırasında ya da havalimanı girişinde yapılan kontrollerde haklarında yakalama kararı bulunduğu tespit edilen vatandaşlar ve yabancılar getiriliyor.

        KARARLAR ANINDA VERİLİYOR

        Haklarında yakalama kararı olup havalimanında tespit edilenler, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hakim karşısına çıkarılıyor. Türkiye'nin dört bir yerinden sistemle salona bağlanan hakimler, kısa sürede ilgili kişi ya da kişilerin ifadelerini alıp, duruşmayı karara bağlıyor. Mahkemede duruşmalar, birkaç dakikada sona eriyor. Hakimin ifade işlemi sonrası serbest bırakılan kişi ya da kişiler, haklarında yurt dışı yasağı kararı yoksa uçaklarına binerek yurt dışına da gidebiliyor.

        'CİDDİ ZAMAN KAYBI YAŞANIYORDU'

        Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Adnan Tabar, Antalya Havalimanı'nın yolcu trafiğinin artmasını dikkate alarak böyle bir hizmeti sunmaya başladıklarını söyledi. Hizmetin 3 aydır verildiğini belirten Tabar, Haklarında yakalama kararı bulunan kişiler, Antalya Havalimanı'nda yakalandıklarında, burası olmadan önce kolluk birimlerince Antalya Adliyesi'ne götürülüyordu. Ciddi zaman kaybı yaşanıyor, yolcuların uçuşlarını kaybetme ve yeni bilet alma durumu oluyordu. Saat 08.30'dan 20.30'a kadar burası hizmet veriyor. Hizmete başladığından bu yana 268 kişinin ifadesi alındı. 1 kişi de tutuklandı" diye konuştu. Başsavcı Vekili Tabar, ayrıca başsavcılık tarafından iki savcının da havalimanı mahkeme salonunda görevlendirildiğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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