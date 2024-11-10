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        İnşaatın çatısında yürüyen kadını, annesi indirdi

        ANTALYA'da inşaat halindeki binanın çatısına çıkan Yağmur Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 11:44 Güncelleme: 10.11.2024 - 11:50
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        İnşaatın çatısında yürüyen kadını, annesi indirdi
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        ANTALYA'da inşaat halindeki binanın çatısına çıkan Yağmur Ç. (28), ekipleri harekete geçirdi. Çatıda uzun süre yürüyen kadını, gelen annesi ikna etti.

        Olay, dün saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesinin Etiler Mahallesi Emrah Caddesi’nde meydana geldi. İnşaat halindeki 3 katlı boş binanın çatısında çıkan Yağmur Ç., burada yürümeye başladı. Yağmur Ç.’nin tehlikeli şekilde yürüdüğünü gören inşaatın bekçisinin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Polis, inşaatın çatısında yürüyen kadını indirmek için uzun süre çaba sarf etti ancak eyleminden vazgeçiremedi. İtfaiye ekibi, inşaatın bahçesine her ihtimale karşı hava yatağı kurdu.

        Yağmur Ç.’nin çatıda olduğunu öğrenen anne, kızını ikna etmek için inşaata geldi. Anne kızını ikna edip, çatıdan indirdi. Ekipler, Yağmur Ç.'yi ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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