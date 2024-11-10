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        Antalya'ya mevsimin ilk karı düştü

        ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesine mevsimin ilk karı düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 14:29 Güncelleme: 10.11.2024 - 14:35
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        Antalya'ya mevsimin ilk karı düştü
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        ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesine mevsimin ilk karı düştü.

        Kemer’de bugün hava sıcaklığı 18 derece ölçülürken, 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nın zirvesinde ise sıcaklık 7 dereceye kadar düştü. Hava sıcaklığının hızlı düşmesiyle birlikte Tahtalı Dağı'nın zirvesine Antalya'nın ilk karı düştü. Her yıl yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği Tahtalı Dağı'nın zirvesinde saat 10.30 sıralarında başlayan kar yağışı, yerini karla karışık yağmura bıraktı. Yer yer kar yağışının olduğu zirvede zemin beyaza büründü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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