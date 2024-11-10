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        Türk Yıldızları'ndan yağmurlu havada Ata'ya saygı uçuşu

        TÜRK Yıldızları, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde Antalya semalarında anma gösterisi yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 15:39 Güncelleme: 10.11.2024 - 15:45
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        Türk Yıldızları'ndan yağmurlu havada Ata'ya saygı uçuşu
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        TÜRK Yıldızları, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde Antalya semalarında anma gösterisi yaptı. Yüzlerce kişi, yağmurlu havaya rağmen şemsiyeleriyle sahilde gösteriyi ilgiyle izledi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Antalya'da düzenlediği Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında 10 Kasım Atatürk'ü anma gününe özel, Türk Yıldızları gösteri gerçekleştirdi. Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan 3 uçak, Antalya semalarında dakikalarca uçtu. Yağmurlu havaya rağmen yüzlerce kişi Konyaaltı Sahili'nde şemsiyeleriyle gösteriyi izledi. Denizin üzerinde alçak uçuş yapan pilotlar, uzun süre alkışlandı. Pilotlar gösteri sonunda varyantlarda bulunan ve bugün yarıya kadar indirilmiş olan dev Türk bayrağına yakın uçuş yaparak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı uçuşunu tamamladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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