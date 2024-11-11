Avokado fiyatı arttı; üretici hırsızlık olaylarından endişeli

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde avokado hasadının mart ayına kadar sürmesi beklenirken fiyatlar da artmaya başladı. Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, fiyatlara paralel hırsızlık endişesinin arttığını belirterek, güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti.

Avokado üretiminin en önemli merkezlerinden Alanya'da hasat devam ederken, son günlerde fiyatlar yükselmeye başladı. Önceki haftalarda adedi 15- 18 lira arasında olan avokadonun fiyatı, boyutuna göre 23- 25 liraya kadar yükseldi. Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, Demirören Haber Ajansı'na