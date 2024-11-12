Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Evine kurduğu spor salonunda, vücut geliştirme yarışmalarına hazırlanıyor

        ANTALYA'ya memleketi Rusya'dan geldikten sonra vücut geliştirme sporuyla ilgilenen Tatyana Bulut (50), federasyonun düzenlediği yarışmalara katılmaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 10:00 Güncelleme: 12.11.2024 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evine kurduğu spor salonunda, vücut geliştirme yarışmalarına hazırlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'ya memleketi Rusya'dan geldikten sonra vücut geliştirme sporuyla ilgilenen Tatyana Bulut (50), federasyonun düzenlediği yarışmalara katılmaya başladı. Pandemi sürecinde spor salonlarının kapanmasıyla yarışma hazırlıkları sekteye uğrayan Bulut, o dönem evinin çatı katında kurduğu spor salonunda yarışmalara hazırlanıyor.

        Memleketi Rusya'da yüzme antrenörlüğü yapan Tatyana Bulut, 15 yıl önce tatil için geldiği Antalya'da, vücut geliştirme sporuyla ilgilenmeye karar verdi. Antalya'da yaptığı evliliğin ardından vatandaşlık alan Bulut, gençlik yıllarındaki hayallerini gerçekleştirmek için fitness salonlarına giderek, vücut geliştirmeye başladı. Uzun süre bu sporu yapan ve yarışmalara katılan Tatyana Bulut, pandemi nedeniyle salonların kapanmasıyla zor durumda kaldı.

        EVİNE SPOR SALONU KURDU

        Pandemiyle birlikte tedbir amaçlı spor salonları kapanınca spor yapamayan Bulut, evine spor aletleri almaya başladı. O dönemde Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu'nun düzenlediği yarışmaya hazırlanan Tatyana Bulut, 2022 yılında yine federasyonun düzenlediği yarışmada 'Bayanlar Fizik Açık Siklet' kategorisinde 1'inci oldu. Evindeki spor salonunda çalışarak kazandığı derecelere bir yenisini ekleyen Bulut, şimdiyse aynı salonda, ABD'de düzenlenecek uluslararası vücut geliştirme yarışmasına hazırlanıyor.

        'İLK KATILDIĞIM YARIŞMADA SONUNCU OLDUM'

        Spor yapmaya küçük yaşlarda başladığını anlatan Tatyana Bulut, "Gençken yüzme sporuyla ilgileniyordum ancak hep kaslı olmak istiyordum. Türkiye'ye geldiğimde vücut geliştirme sporuyla ilgilendim. 2015 yılında bu sporla profesyonel olarak ilgilenmeye başladım. İlk katıldığım vücut geliştirme yarışmasında sonuncu olmuştum, bu beni hırslandırdı. Daha sonra yapılan yarışmalarda derece yaptım" diye konuştu.

        'HAREKETSİZ KALMAK BENİ DELİ EDİYORDU'

        Pandemi döneminde salonların kapanmasıyla zorlandığını belirten Bulut "Pandemi döneminde hareketsiz kalmak beni deli ediyordu. Evimde boş bir alan vardı. Yavaş yavaş spor aletleri almaya başladım. Kendime evde ufak bir salon kurdum. Evimde yarışmalara daha rahat hazırlanıyorum. İstediğim zaman idman yapabiliyorum. Önümüzdeki hafta yeni bir yarışmaya daha giriyorum. Umarım derece yaparım" dedi.

        ‘HER BOŞ ZAMANIMDA SPOR YAPIYORUM'

        Tatyana Bulut, "Günde 3 defa spor yapıyorum. Sabah germe hareketleriyle ısınıyorum, öğlen ağırlık çalışıyorum. Akşam vaktinde de kardiyo yapıyorum. Evde spor salonun olunca spor yapmak daha rahat, çünkü zaman kazanıyorsunuz. Salona giderek yarışmalara hazırlansam, benim için çok zor olur. Yol bile zaman alıyor. Ev daha rahat, her boş zamanımda spor yapıyorum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otomobilini yıkıyordu! Benzinlikte gelen ölüm!
        Otomobilini yıkıyordu! Benzinlikte gelen ölüm!
        Elektrik sobası 5 can aldı
        Elektrik sobası 5 can aldı
        Tartıştığı ağabeyinin marketini yaktı: 1 ölü, 5 yaralı
        Tartıştığı ağabeyinin marketini yaktı: 1 ölü, 5 yaralı
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        "Tuzağa düşürmeye çalıştılar"
        "Tuzağa düşürmeye çalıştılar"
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Kaldırımda yürüyordu... Otomobil ezdi öldü! Sürücü serbest!
        Kaldırımda yürüyordu... Otomobil ezdi öldü! Sürücü serbest!
        Uranüs'ü yanlış tanımışız
        Uranüs'ü yanlış tanımışız
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı
        Emekli aylığında fark ne kadar olacak?
        Emekli aylığında fark ne kadar olacak?
        Galatasaray en skorer 2. sezonunu yaşıyor
        Galatasaray en skorer 2. sezonunu yaşıyor
        Japonya'nın hayalet adasına yolculuk...
        Japonya'nın hayalet adasına yolculuk...
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        Karim Khan'a yönelik suçlama
        Karim Khan'a yönelik suçlama
        Bitcoin'de tarihi yükseliş
        Bitcoin'de tarihi yükseliş
        Gerçek hayatın Iron Man'i: Elon Musk
        Gerçek hayatın Iron Man'i: Elon Musk
        Trump'ın yeni ekibindeki hangi isimler belli oldu?
        Trump'ın yeni ekibindeki hangi isimler belli oldu?
        2 bölge için yağmur uyarısı
        2 bölge için yağmur uyarısı
        Üst düzey asgari ücret tartışması
        Üst düzey asgari ücret tartışması
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu

        Benzer Haberler

        'İki diyaliz hastası evlenemez dediler, 16 yılı geride bıraktık'
        'İki diyaliz hastası evlenemez dediler, 16 yılı geride bıraktık'
        "Billie Jean King Cup Junior Gainbridge Finalleri" ve "Davis Cup Junior Fin...
        "Billie Jean King Cup Junior Gainbridge Finalleri" ve "Davis Cup Junior Fin...
        Antalya'nın ilçelerinde fidanlar toprakla buluşturuldu
        Antalya'nın ilçelerinde fidanlar toprakla buluşturuldu
        AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin Çorumlu İş İnsanları Platformu'na kon...
        AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin Çorumlu İş İnsanları Platformu'na kon...
        Kumluca'da gaziler lise öğrencileriyle buluştu
        Kumluca'da gaziler lise öğrencileriyle buluştu
        Antalya'da çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi
        Antalya'da çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi