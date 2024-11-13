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        İranlı 3 kardeş, yanmış kömür bulunan ve camları bantlanan odada ölü bulundu

        ANTALYA'ya bir süre önce çalışmak için gelen ve yaklaşık 2,5 haftadır yakınlarının ulaşamadığı İran uyruklu kardeşler Mohammedreza Yasovalian (44), Mohsen Yasovalian (36) ve Amirhossein Yasovalian (33), yaşadıkları evde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 18:27 Güncelleme: 13.11.2024 - 18:30
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        İranlı 3 kardeş, yanmış kömür bulunan ve camları bantlanan odada ölü bulundu
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        ANTALYA'ya bir süre önce çalışmak için gelen ve yaklaşık 2,5 haftadır yakınlarının ulaşamadığı İran uyruklu kardeşler Mohammedreza Yasovalian (44), Mohsen Yasovalian (36) ve Amirhossein Yasovalian (33), yaşadıkları evde ölü bulundu. Camların bantla, kapı altlarının havlu ile kapatıldığı odanın ortasında mangal içerisinde yakılmış kömür bulundu. Odada ise kardeşlerin borsada yüklü miktarda para kaybettiklerini anlattıkları Farsça yazılan not ele geçirildi.

        Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İran'da yaşayan Mohammedreza Yasovalian, Mohsen Yasovalian ve Amirhossein Yasovalian kardeşler, çalışıp borçlarını kapatabilmek için Antalya'ya geldi. Güzeloba Mahallesi'ndeki bir sitede 8 katlı apartmanın en üst katındaki daireyi eşyalı olarak kiralayan 3 kardeş, borsadan da yatırım yaptı.

        İran'daki aileleriyle son olarak 28 Ekim'de görüşen Yasovalian kardeşlere, yakınları 1 Kasım'dan sonra ulaşamadı. 13 gün 3 kardeşe ulaşamayan yakınları, Antalya'da yaşayan yakınları Emrullah Esedi'den yardım istedi. Yardım talebi üzerine Esedi önce eve gidip Yasovalian kardeşlerin yaşadığı dairenin zilini çaldı. Kapıyı açan olmayınca Esedi polis merkezine giderek, durumu anlattı.

        Adrese gelen polis ekipleri, ev sahibinin kapıyı açmasıyla korkunç manzara ile karşılaştı. Eve giren ekipler, Yasovalian kardeşleri aynı oda içerisinde kapı altlarına havlu yerleştirilmiş ve camlar bantlanmış, odanın ortasında yanmış kömür düzeneği ile birlikte buldu. Durumun bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

        Olayın yaşandığı eve gelen ekipler çürümeye yüz tutmuş cesetlerin bulunduğu daireye girerken, maske ve koruyucu kıyafetler giydi. Evde yapılan incelemede, kardeşlerin borsada yüklü miktarda para kaybettiklerini anlattıkları Farsça not bulundu. Diğer yandan olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı, ev içerisinde incelemede bulundu. Çevrede yaşayan diğer kişiler meraklı gözlerle olayı izlerken, kimileri ise cep telefonları ile kayıt aldı.

        3 kardeşi son olarak 18 Ekim'de gördüğünü söyleyen Emrullah Esedi, “3 kardeşi de tanıyorum. Aile dostu gibiyiz. Saat 09.00'da anneleri beni aradı. Çocuklarına ulaşamadığını söyledi. Onlara ulaşmamı istedi. Ben de gittim kapılarını çaldım. Kapıyı kimse açmadı. 112'ye ihbarda bulundum. Sonra polis ekipleri geldi. Eve girdiklerinde öldüklerini söylediler. Ben içeri girmedim ama çok kötü koku geliyordu. Onlarla en son 18 Ekim'de görüşmüştüm. Burada kimseleri yok. Biz görüşüyorduk. Daha önce de çok aradım ama ulaşamadım" dedi.

        Aynı sitede yaşayan Gönül Küçüklü, “Olaya çok üzüldüm. Onlar 8'inci katta oturuyorlardı. Arada selamlaşıyorduk. Tanışmıyorduk ama site içerisinde görüyorduk" diye konuştu.

        İntihar ettikleri değerlendirilen Yasovalian kardeşlerin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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