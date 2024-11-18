Tur otobüsü çarptığı otomobili sürükleyip, karşı şeride geçti: 1 ölü

Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Ali Yılmaz, sıkıştığı araçta itfaiye görevlilerinin çalışmasıyla çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Ali Yılmaz kurtarılamadı. Tur otobüsündeki 13 yolcu büyük korku yaşarken, yaralanan olmadı. Olay yerine gelen trafik ekipleri yolu ulaşıma kapadı. Araçların çekilmesi ve belediye ekiplerinin temizlik çalışması yapmasının ardından trafik akışı kontrollü olarak yeniden sağlandı.

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