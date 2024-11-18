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        Tur otobüsü çarptığı otomobili sürükleyip, karşı şeride geçti: 1 ölü

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde tur otobüsü, çarpıştığı otomobili metrelerce sürükledikten sonra karşı şeride geçerek durabildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 01:25 Güncelleme: 18.11.2024 - 01:30
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        Tur otobüsü çarptığı otomobili sürükleyip, karşı şeride geçti: 1 ölü
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        ANTALYA’nın Serik ilçesinde tur otobüsü, çarpıştığı otomobili metrelerce sürükledikten sonra karşı şeride geçerek durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Ali Yılmaz (20) yaşamını yitirirken, tur otobüsündeki 13 yolcu ise kazayı yara almadan atlattı.

        Kaza, akşam saatlerinde meydana geldi. Manavgat’tan Serik ilçesi istikametine seyinr halinde olan Hüseyin Köle yönetimindeki 07 BKP 115 plakalı tur otobüsü, kavşaktan geçmeye çalışan Ali Yılmaz yönetimindeki 07 AKH 810 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobili yaklaşık 20 metre sürükledikten sonra refüjdeki palmiye ağacını devrilen otobüs, karşı şeride geçip kaldırıma çarparak durabildi.

        Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Ali Yılmaz, sıkıştığı araçta itfaiye görevlilerinin çalışmasıyla çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Ali Yılmaz kurtarılamadı. Tur otobüsündeki 13 yolcu büyük korku yaşarken, yaralanan olmadı. Olay yerine gelen trafik ekipleri yolu ulaşıma kapadı. Araçların çekilmesi ve belediye ekiplerinin temizlik çalışması yapmasının ardından trafik akışı kontrollü olarak yeniden sağlandı.

        Otobüs şoförü Hüseyin Köle’nin gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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