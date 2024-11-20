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        Podyumdan yeşil sahalara döndü, başkanlık koltuğuna da oturdu

        ORTAOKUL yıllarında futbola başlayan Nevide Çiçek (23) güzellik kraliçesi seçilip, dizi-film oyunculuğu yapmasına rağmen futbol tutkusundan vazgeçmedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 10:30 Güncelleme: 20.11.2024 - 10:35
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        Podyumdan yeşil sahalara döndü, başkanlık koltuğuna da oturdu
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        ORTAOKUL yıllarında futbola başlayan Nevide Çiçek (23) güzellik kraliçesi seçilip, dizi-film oyunculuğu yapmasına rağmen futbol tutkusundan vazgeçmedi. Yeni sezonda 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü’yle yeşil sahalara çıkan Çiçek, şimdiyse erkek futbol takımı olan Çakallıklı Spor'a başkan seçildi. Kendi takımı için sahada ter döken Çiçek, bir yandan da başkanlığı yaptığı kulübün başarısı için çalışıyor.

        İstanbul'da yaşayan Nevide Çiçek, ortaokul yıllarında okul sahasında erkek arkadaşlarıyla birlikte futbol oynamaya başladı. Futbola olan sevdasıyla küçük yaşlarda kendini yeşil sahalara atan Çiçek, futbol hayatına da Güzeltepe Doğu Gençlik ve Spor'da başladı. Bir süre profesyonel olarak futbol oynayan Nevide Çiçek, aynı zamanda da modellik ve oyunculuk yapmaya başladı.

        2021'de Lübnan'da katıldığı Miss Tourism Universe Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Çiçek, ilk kraliçe tacını kazandı. 2022 yılında The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması'nda güzellik kraliçesi seçilen Nevide Çiçek, geçen aylarda da Rusya'nın Moskova kentinde düzenlenen Miss Eurasia Güzellik Yarışması'nda 25 farklı ülkeden katılan yarışmacılar arasında 3'üncü olarak tacını giydi. Aynı zamanda dizi ve filmlerde de oyunculuk yapan Çiçek, futbol aşkından ise kopamadı.

        ERKEK FUTBOL TAKIMINA BAŞKAN SEÇİLDİ

        Podyumlardaki başarısını yeşil sahalara da taşımak isteyen Nevide Çiçek, yeni sezon için 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü'ne transfer oldu. Kadınlar 1’inci Ligi'nde namağlup durumda 2'nci sırada bulunan takımının başarısı için ter döken Çiçek, yakın zamanda ise Antalya Süper Amatör Lig'de mücadele eden erkek futbol takımı Çakallıklı Spor'a da başkan seçildi. Ligdeki tek kadın başkan olan Nevide Çiçek, kendi antrenmanlarından arta kalan zamanlarda başkanlığını yaptığı takımın antrenmanlarını da yakından takip ediyor.

        HEM OYNADIĞI HEM YÖNETTİĞİ TAKIM İÇİN TER DÖKÜYOR

        En genç kadın başkanlardan birisi olan Çiçek, takip ettiği antrenmanlarda da takımı hakkında hocalardan bilgi alıyor. Nevide Çiçek, takımda bir de kadın antrenörle çalışmak istiyor. Takip ettiği antrenmanlarda oyuncularla bire bir iletişim kuran Çiçek, takımına güveniyor.

        'FUTBOLA AŞIĞIM'

        Futbola olan tutkusunun çocukluktan itibaren başladığını söyleyen Nevide Çiçek, "Ortaokul yıllarında futbol oynamaya başladım. Ondan itibaren kendimi geliştirdim ve son olarak Antalya'ya transfer oldum. Şimdiyse önüme çok güzel bir proje geldi ve bunu da değerlendirmek istedim. Takımımızı çok güzel yerlere getirip önümüzdeki sezona da çok iyi hazırlanmak istiyoruz. Futbolu çok seviyorum, adeta aşığım. Kadınların da futbolun içerisinde yer aldığını göstermek istiyorum. Bu sefer de erkek futboluna el attım" dedi.

        'KADIN HOCA GETİRMEK İSTİYORUM'

        Kadınların da futbolda yönetici olarak başarılı olabileceğini göstermek istediğini belirten Çiçek, "Güzel şeyler yapacağız. Burada olduğum için çok mutluyum. Maçlara ve idmanlara katılmaya çalışıyorum. Gelemediğimde de uzaktan takip ediyorum. Bugün de takımla tanışmak istedim. Takımımız da bayağı güçlü ve hırslı. Güzel yerlere geleceğiz. Yeni sezonda takımımızı en iyi yerlere getirmek istiyoruz. Takımımız çok güçlü ve hocalarımız çok iyi. Futbola olan aşkımı bu sezonda göstereceğim. Futbola aşık bir insanım. Kendi maçlarım olduğunda hocalarımıza, takımımıza güveniyorum. Kadın bir hoca da getirmek istiyorum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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