Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        'Turuncu' kod uyarısı yapılan Antalya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi (3)

        5YILDIZLI OTELİ SU BASTIManavgat'a bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde sağanak nedeniyle Şarlavuk Deresi'nde taşkın oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 15:36 Güncelleme: 22.11.2024 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Turuncu' kod uyarısı yapılan Antalya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        5YILDIZLI OTELİ SU BASTI

        Manavgat'a bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde sağanak nedeniyle Şarlavuk Deresi'nde taşkın oluştu. Saat 09.00 sıralarında dereden taşan su 5 yıldızlı otelin zemin katına doldu. Otelin havuz ve zemin katı su altında kaldı. Otelde konaklayan 500 tatilci ilçedeki diğer otellere götürüldü. Manavgat Belediyesi ile AFAD ekiplerinin inceleme yaptığı otelde su tahliye çalışmaları sürüyor. Hasar tespit çalışması yapılacak otelin, yaklaşık 10 gün sonra yeniden hizmete açılması bekleniyor.

        EVİ SU BASTI

        Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi'nde de sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile evlerin bahçesini su bastı. Evi ve bahçesi suyla dolan İbrahim Kozak (75) ve Ayşe Kozak (72) çifti çocuklarına haber verdi. Çift, yaklaşık yarım metre yüksekliğinde su bulunan evin içinden çocukları tarafından çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi de su tahliye çalışması yaptı.

        SIRTINDA TAŞIDI

        Aynı mahallede tek katlı evde oturan Yalçın Bodur'un (86) bahçesini ve evini su bastı. Bodur'un çocuklarına haber vermesi üzerine yaklaşık 1 metre su dolan eve kurtarma ekibi sevk edildi. MAKSAT Arama Kurtarma Derneği ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, rahatsızlığı nedeniyle yürüme zorluğu çeken Bodur'a ulaşıp, onu evden çıkardı. AFAD ekibinden bir kurtarma personeli Bodur'u sırtında taşıyıp su dolu bahçe ve caddeden geçerek sağlık ekibinin yanına götürdü. Sağlık ekibi Yalçın Bodur'un muayenesini gerçekleştirdi. Belediye ekibinin evde ve sokakta su tahliye çalışması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıkıyor
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıkıyor
        İlk transfer Jakobs!
        İlk transfer Jakobs!
        İşte en güçlü 10 süper bilgisayar!
        İşte en güçlü 10 süper bilgisayar!
        Babaannesinin 50 yıllık perdesinden ceket diktirdi
        Babaannesinin 50 yıllık perdesinden ceket diktirdi
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Milli ara yara oldu!
        Milli ara yara oldu!
        AKOM'dan İstanbul uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul uyarısı!
        25 yaşındaki hemşire Selen Bilgin’in otopsi detayları ortaya çıktı!
        25 yaşındaki hemşire Selen Bilgin’in otopsi detayları ortaya çıktı!
        1951 model 'Efsane'yi orijinal haliyle koruyor
        1951 model 'Efsane'yi orijinal haliyle koruyor
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Trump sonrası ABD'yi terk etti
        Trump sonrası ABD'yi terk etti
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Antalya'nın bazı ilçelerinde sağanak etkili oluyor
        GÜNCELLEME - Antalya'nın bazı ilçelerinde sağanak etkili oluyor
        Antalya'da kahve festivali düzenlendi
        Antalya'da kahve festivali düzenlendi
        'Turuncu' kod uyarısı yapılan Antalya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi (2...
        'Turuncu' kod uyarısı yapılan Antalya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi (2...
        Perge'deki Antik Kestros çeşmesinden 1800 yıl sonra su akmaya başladı
        Perge'deki Antik Kestros çeşmesinden 1800 yıl sonra su akmaya başladı
        Antalya DOB, "Cavalleria Rusticana" operasını sahneledi
        Antalya DOB, "Cavalleria Rusticana" operasını sahneledi
        Antalya'da kalp masajıyla hayata döndürülen at kaldırıldığı klinikte telef...
        Antalya'da kalp masajıyla hayata döndürülen at kaldırıldığı klinikte telef...