'Turuncu' kod uyarısı yapılan Antalya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi (3)

5YILDIZLI OTELİ SU BASTI

Manavgat'a bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde sağanak nedeniyle Şarlavuk Deresi'nde taşkın oluştu. Saat 09.00 sıralarında dereden taşan su 5 yıldızlı otelin zemin katına doldu. Otelin havuz ve zemin katı su altında kaldı. Otelde konaklayan 500 tatilci ilçedeki diğer otellere götürüldü. Manavgat Belediyesi ile AFAD ekiplerinin inceleme yaptığı otelde su tahliye çalışmaları sürüyor. Hasar tespit çalışması yapılacak otelin, yaklaşık 10 gün sonra yeniden hizmete açılması bekleniyor.

EVİ SU BASTI Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi'nde de sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile evlerin bahçesini su bastı. Evi ve bahçesi suyla dolan İbrahim Kozak (75) ve Ayşe Kozak (72) çifti çocuklarına haber verdi. Çift, yaklaşık yarım metre yüksekliğinde su bulunan evin içinden çocukları tarafından çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi de su tahliye çalışması yaptı.