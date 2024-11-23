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        Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgemiz, demokrasimizi ileriye taşıyacak yol haritası olacak (3)

        'ESERSİYASETİ YAPIYORUZ'Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Teşkilatı Toplantısı'nın ardından AK Parti Kepez İlçe Kongresi'ne katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 16:22 Güncelleme: 23.11.2024 - 16:25
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        Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgemiz, demokrasimizi ileriye taşıyacak yol haritası olacak (3)
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        'ESERSİYASETİ YAPIYORUZ'

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Teşkilatı Toplantısı'nın ardından AK Parti Kepez İlçe Kongresi'ne katıldı. Milletvekilleri, il ve ilçe yöneticilerinin bulunduğu kongrede partililere seslenen Bakan Tunç, Antalya'yı Antalya yapanın AK Parti belediyeciliği olduğunu belirterek, “Bu eserleri yaşatamayanlar, maalesef bu emanetlere sahip çıkamayanlar eser üretmek bir yana o eserleri koruyamayanlar, Antalya'da şu anda iş başında olabilir. Ama bu geçici bir süredir ve inşallah yine Kepez'de de Antalya'da da diğer ilçelerde de kazanarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

        AK Parti'nin bir millet hareketi ve bir davanın adı olduğunu belirten Bakan Tunç, AK Parti'nin 22 yıldan bu yana iktidarda olmasının sebebinin eser siyaseti olduğunu kaydetti. Bakan Tunç, “22 yıldan bu yana eser siyaseti yaptığımız için milletimiz bizi iktidarda tuttu. Ama maalesef o eserleri karalayanlar, eser siyaseti yapanlara hakaret edenler, o hakaretlerle bir yere gelebileceklerini düşündüler. Siyasi ömürleri hakaretle geçti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a kötü söz söylemekle geçti. Ama bir türlü akıllanmadılar ve siyasi partilerdeki genel başkanlıkları bitti. Hala aynı hakaretlerine devam ediyorlar ve bir yere varabileceklerini düşünüyorlar. Milletimiz hakaret siyasetine, siyasi hayatın boyunca hep 'hayır' dedi ama maalesef hala akıllanmadığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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