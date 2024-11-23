Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgemiz, demokrasimizi ileriye taşıyacak yol haritası olacak (3)

'ESERSİYASETİ YAPIYORUZ'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Teşkilatı Toplantısı'nın ardından AK Parti Kepez İlçe Kongresi'ne katıldı. Milletvekilleri, il ve ilçe yöneticilerinin bulunduğu kongrede partililere seslenen Bakan Tunç, Antalya'yı Antalya yapanın AK Parti belediyeciliği olduğunu belirterek, “Bu eserleri yaşatamayanlar, maalesef bu emanetlere sahip çıkamayanlar eser üretmek bir yana o eserleri koruyamayanlar, Antalya'da şu anda iş başında olabilir. Ama bu geçici bir süredir ve inşallah yine Kepez'de de Antalya'da da diğer ilçelerde de kazanarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.