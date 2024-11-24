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        Antalya'da fırtına ağaçları devirdi, seraları yıktı (4)

        EVLERVE SERALAR HASAR GÖRDÜAntalya'nın Alanya ilçesinde gece boyu etkili olan fırtına, özellikle Tosmur ve Oba mahallelerinde hasara neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 17:37 Güncelleme: 24.11.2024 - 17:40
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        Antalya'da fırtına ağaçları devirdi, seraları yıktı (4)
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        EVLERVE SERALAR HASAR GÖRDÜ

        Antalya'nın Alanya ilçesinde gece boyu etkili olan fırtına, özellikle Tosmur ve Oba mahallelerinde hasara neden oldu. Evlerin çatılarını uçuran fırtına, ağaçları kökünden söktü. Uçan çatı parçaları park halindeki araçlara zarar verdi. Belediye ekipleri, temizlik ve enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

        KIRSAL MAHALLELERDE TARIMSAL KAYIP

        İlçenin kırsal mahalleleri Avsallar, Uğrak, Yeşilöz, Aliefendi, Elikesik ve Akçatı'da ise tarım alanları fırtınadan etkilendi. Fırtınanın etkisiyle birçok seranın plastik örtüleri yırtıldı ve taşıyıcı sistemleri zarar gördü. İlk incelemelere göre, yaklaşık 50 dönümlük serada tarım ürünlerinin zarar gördüğü belirlendi.

        'ÜRETİCİLERİMİZİN CAN GÜVENLİĞİ ÖNCELİK OLMALI'

        Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, sabah saatlerinden itibaren fırtınanın verdiği zararla ilgili ihbar almaya başladıklarını ifade ederek, "İlk değerlendirmelerde toplam 50 dönümlük serada ciddi hasar tespit ettik. Eksperlerimizin en kısa sürede bölgede çalışmalara başlamasını bekliyoruz. Ancak sigortası olmayan üreticilerimiz için de Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından gerekli incelemeler başlatılmıştır" dedi.

        EKİPLER SAHADA

        Belediye, itfaiye ve AFAD ekipleri, hasarın yoğun olduğu bölgelerde seferber oldu. Çalışmalar uçan çatıların ve devrilen ağaçların kaldırılması, yolların açılması ve seralarda zararın tespiti üzerinde yoğunlaştı. Yetkililer, hasar tespit çalışmalarının birkaç gün süreceğini belirtti.

        FIRTINA OKULUN VE EVLERİN ÇATISINI UÇURDI

        Manavgat'ın Karavca Mahallesi'nde etkili olan fırtına Değirmenli İlk ve Ortaokulu'nun çatısını uçurdu. Karavca Mahallesi girişinde bulunan tarihi değirmenin yanındaki restoranın çatısı da fırtına nedeniyle yaklaşık 100 metre ileriye savruldu. Aynı mahallede bulunan bazı konteyner evler parçalandı. Ayrıca göl kenarında bulunan bir restoranın önünde bağlı olan 200 kişilik gezi teknesi sürüklendi. Çatısı uçan Değirmenli İlk ve Ortaokulu'nda Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından inceleme yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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