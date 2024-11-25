Antalya'da fırtına, yağmur ve hortum 4 bin 500 dekar tarım arazisine zarar verdi (2)

ZARARGÖREN ALANLARI İNCELEDİLER

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, beraberindeki AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu ve Serik Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yavuz ile Serik ilçesinde yağıştan zarar gören tarım alanlarını inceledi. Seraları gezen Bakan Yardımcısı Gümen, üreticilerle görüştü. Gümen, "Yaşanan olaylardan sonra bakanlığımızın tüm birimleri hem de AFAD ve DSİ personellerimiz sahada çalışmalara başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise olayları anbean takip ederek gerekli talimatları verdi. Bugün bizler de buradayız" dedi.