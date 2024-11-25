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        Antalya'da fırtına, yağmur ve hortum 4 bin 500 dekar tarım arazisine zarar verdi (2)

        ZARARGÖREN ALANLARI İNCELEDİLERTarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, beraberindeki AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu ve Serik Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yavuz ile Serik ilçesinde yağıştan zarar gören tarım alanlarını inceledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 16:54 Güncelleme: 25.11.2024 - 17:00
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        Antalya'da fırtına, yağmur ve hortum 4 bin 500 dekar tarım arazisine zarar verdi (2)
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        ZARARGÖREN ALANLARI İNCELEDİLER

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, beraberindeki AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu ve Serik Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yavuz ile Serik ilçesinde yağıştan zarar gören tarım alanlarını inceledi. Seraları gezen Bakan Yardımcısı Gümen, üreticilerle görüştü. Gümen, "Yaşanan olaylardan sonra bakanlığımızın tüm birimleri hem de AFAD ve DSİ personellerimiz sahada çalışmalara başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise olayları anbean takip ederek gerekli talimatları verdi. Bugün bizler de buradayız" dedi.

        'GEÇMİŞ OLSUN'

        Üreticilerin yanında olduklarını hissettirmek istediklerini ifade eden Gümen, "Sel, hortum ve fırtınadan dolayı yaklaşık 4 bin 500 dekara yakın bir alanda hasar söz konusu. Tüm yerleri gezip ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. TARSİM’i olanların zararını TARSİM karşılayacak. Diğerleriyle ilgili de ne yapılacaksa devlet olarak yapmaya çalışacağız. Bölgemizdeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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