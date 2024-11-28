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        Otoparkta yatan köpeğini aracıyla ezen komşusundan şikayetçi oldu

        ANTALYA'da yaşayan Hasan Kilit (50), köpeği Cesika'nın, komşusu tarafından araçla ezilerek aldığı ağır yaralar nedeniyle uyutulmak zorunda kaldığını iddia etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 11:16 Güncelleme: 28.11.2024 - 11:20
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        Otoparkta yatan köpeğini aracıyla ezen komşusundan şikayetçi oldu
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        ANTALYA'da yaşayan Hasan Kilit (50), köpeği Cesika'nın, komşusu tarafından araçla ezilerek aldığı ağır yaralar nedeniyle uyutulmak zorunda kaldığını iddia etti. Komşusunun köpeğine yanlışlıkla çarptığını söylediğini ancak güvenlik kamerası görüntülerinden kasıtlı çarptığını gördüğünü anlatan Hasan Kilit, "Cesika'yı aracın altında sürüklediğini gördüm. Kasıtlı yaptığını düşündüğüm için şikayetçi oldum" dedi.

        Olay, 15 Kasım'da Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Aracıyla otoparka giren E.Ç., komşusu Hasan Kilit'in K9 köpeği 19 yaşındaki 'Cesika'yı ezip, aracın altında birkaç metre sürükledi. Araçtan inen E.Ç. köpeği aracının bagaj kısmına yerleştirdikten sonra uzaklaştı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde E.Ç.'nin önce köpeğin üzerinden geçtiği, ardından da geri- ileri manevra yaparak köpeği ezdiği anlar yer aldı.

        'YANLIŞIKLA ÇARPTIM DEDİ'

        Köpeğinin 15 yıldır kendisiyle olduğunu belirten Hasan Kilit, "Cesika, olay günü otoparkta yatıyordu. Komşum kazanın üzerinden saatler geçtikten sonra beni aradı. 'Arabayla geri gelirken gölgelik tülün altında kalan Cesika'ya çarptım' dedi. Yanlışlıkla çarptığını söylediği için ben de insanlık hali olabileceğini söyledim. Köpeğimi yakında bir yere götürmek yerine, Varsak bölgesinin üzerinde bulunan Kirişçiler Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'ne bırakmış. Kayıt numarasını ve hayvanın arabanın içindeki görüntülerini gönderdi. Ben de Isparta istikametindeydim. Gece saatlerinde hemen yola koyuldum ve Cesika'yı aldım. Köpeğimi Muratpaşa ilçesinde bulunan bir hayvan kliniğine getirdim. Vücudunun her yeri kırıktı ve çok acı çekiyordu. Başhekim beni çağırdı ve yapılabilecek bir durum kalmadığını, acı çekmemesi için uyutulması gerektiğini söyledi. Ben de onay vermek zorunda kalarak vedalaştım" dedi.

        'GÖRÜNTÜLER KARŞISINDA ŞOK OLDUK'

        Cesika'ya çarpan komşusunun hareketlerinden şüphelendiğini belirten Hasan Kilit, "Şüpheli konuşmaları dikkatimi çekti. İş yeri kameramı inceledim ve gördüğüm görüntüler karşısında şok oldum. Merhamet ve vicdan sahibi olmayan şahıs, gözümüzün içine baka baka bizi uyutmaya çalışmış. Kapalı otoparkıma girerek bodoslama şekilde köpeğime çarpmış. O esnada hayvan ayağa kalkıyor ve yeniden aracın altına alıyor. Sürükledikten sonra Cesika arka tekere takılıyor ve bağırmaya başlıyor. Zaten yaşlı bir hayvan ve beli kırılmış. Olay sonrası komşularımıza gidiyor. Onlar da 'Hasan Bey’i arayalım' diyorlar. Fakat beni aratmıyor. 2 boyunca saat hayvan araçta ve vücudundaki kırıklarla kasislerden geçiliyor. Burada kırk araçlık otopark var. Alan zaten büyük ama hayvanıma gelip çarpabiliyor. Görüntüleri gördükten sonra bu kişi hakkında yasal yollara başvurdum. Gözümüzün içine baka baka bu vahşeti ve canice hareketi yapan kişinin hak ettiği cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

        Komşusunun köpeğini bilerek ezdiği iddia edilen E.Ç.'ye ise ulaşılamadı.

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