Anadolu parsının DNA'sı için yeni proje

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi iş birliğiyle Anadolu parsının daha detaylı ve geniş kapsamlı DNA örneğinin alınması için yeni bir çalışma yürütülüyor. 2022'de idrar örneği alınıp Dünya Gen Bankası'na kaydı sağlanan DNA için bu kez kıl ve tüy gibi örnekleri alınmaya çalışılıyor. Dr. öğretim üyesi Yasin Ünal, "Bireyimizden yeni DNA'lar almak üzere çalışmalar başlattık. Ve bunları da var olan diğer bütün bireylerle karşılaştırıp, yeni bir DNA analizi istiyoruz" dedi.

Dünyada 'leopar', Anadolu tarihindeki kullanımı nedeniyle Bilim Kurulu tarafından 'pars' olarak isimlendirilen ve bilimsel çalışmalara göre tüm dünyada leoparların sekiz alt türünden biri olan Anadolu parsının nesli tükendiği düşünülürken, 2019 yılının Ağustos ayında Batı Akdeniz'de ilk kez görüntülendi. Anadolu'nun en önemli karasal yırtıcı memeli türü olan parsın o dönem idrar örneğinden DNA çalışması yapıldı. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi'nden Dr. Öğretim Üyesi Yasin Ünal, DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nden Hasan Uysal, ISUBÜ'den Dr. öğretim görevlileri Ahmet Koca ve Mevlüt Zenbilci ile WWF- Türkiye'den Mustafa Önder Ersin tarafından da bu konuda bir makale hazırlandı. Uluslararası uygulamalı ekoloji ve çevre araştırma dergisinde yayımlanan makaleyle dünya literatürüne giren ve Dünya Gen Bankası'na 'Anadolu parsı' olarak kaydedilen Anadolu'nun gizemli efsanesiyle birlikte ISUBÜ ve DKMP uzmanları yeni bir çalışma daha yapıyor. Anadolu parsının bu kez daha geniş kapsamlı DNA'sının çıkarılmasıyla çalıma yürütülüyor.

‘İRAN VE KAFASYA'DAKİ DE ANADOLU PARSI’ Kafkas ve İran parslarının da aslında Anadolu parsı olduğunu söyleyen Dr. Yasin Ünal, "'Kafkas parsı' denilen 'Panthera pardus ciscaucasica' ve 'İran parsı' denilen 'Panthera pardus saxicolor' türleri bizim bölgemizde yayılış gösteren alt türler. Bu alt türlerle ilgili 2017 yılında bir çalışma başlatıldı. Denildi ki; 'Bu bölgede acaba hangisidir gerçek olan' isimlendirme açısından. Yapılan çalışmada bu bölgedeki isimlendirmesi en erken olan 1896 yılında 'Panthera pardus tulliana' ve artı bilimsel çalışmanın sonucunda şu söyleniyor. 'Anadolu bölgesi, İran, Kafkasya'yı kapsayan bölgedeki artık alt türün ismi Anadolu parsıdır. Yani 'Panthera pardus tulliana' şeklinde bilimsel sonuç var. Biz de tarihimiz, kültürümüz açısından ismine Anadolu parsı diyoruz. İran'daki de Anadolu parsıdır, Kafkasya'daki de Anadolu parsıdır" dedi.