Kızının doğum gününü kutlamaya hazırlanırken, eşi tarafından öldürüldü (4)
TUTUKLANDIAntalya'daçıkan tartışmada eşi Hale Akbaş Poyraz'ı tabancayla öldüren Abdullah Poyraz'ın adliyedeki işlemleri tamamlandı.
TUTUKLANDI
Antalya'daçıkan tartışmada eşi Hale Akbaş Poyraz'ı tabancayla öldüren Abdullah Poyraz'ın adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Abdullah Poyraz, 'eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
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