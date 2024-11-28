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        Kızının doğum gününü kutlamaya hazırlanırken, eşi tarafından öldürüldü (4)

        TUTUKLANDIAntalya'daçıkan tartışmada eşi Hale Akbaş Poyraz'ı tabancayla öldüren Abdullah Poyraz'ın adliyedeki işlemleri tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 15:22 Güncelleme: 28.11.2024 - 15:25
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        Kızının doğum gününü kutlamaya hazırlanırken, eşi tarafından öldürüldü (4)
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        TUTUKLANDI

        Antalya'daçıkan tartışmada eşi Hale Akbaş Poyraz'ı tabancayla öldüren Abdullah Poyraz'ın adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Abdullah Poyraz, 'eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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