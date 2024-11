Bakan Göktaş: Şehit yakınlarımızın öncelikli randevu almaları için yeni bir çalışma yürütüyoruz

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sağlık Bakanlığı ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) şehit yakınlarımızın öncelikli randevu almaları için yeni bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde Tekirova Mahallesi'ndeki Rixos Premium Tekirova Otel'de 15 Temmuz Derneği tarafından 8'inci Geleneksel Şehit Aileleri Buluşması yapıldı. Etkinliğin son gününde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit aileleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Göktaş, cennet mertebesine erişen her şehidin, devlet ve millet olarak geleceğin teminatı, bağımsızlık mücadelesinin nişanesi olduğunu belirterek, "Tıpkı 15 Temmuz şehitlerimiz gibi. Şehitlerimiz bizlere iki emanet bıraktı. Hepimizin can borcu olan vatanımız ve siz kıymetli aileleri. Ve şehitlerimizin emanetlerini korumak, ülkemizin huzuru, milletimizin birlik ve beraberliği için çalışmak hepimizin borcudur. 85 milyonluk büyük Türkiye ailemizin, değerli üyeleri, şehit yakınlarımızın, sizlerin, her daim hizmetinizdeyiz" diye konuştu.

'YÜZDE 50 İNDİRİMLİ SEYAHAT İMKANI SAĞLADIK' Şehit ailelerinin ihtiyaçlarını gidermek ve yaşam kalitelerini artırmak için her türlü imkanı seferber ettiklerini anlatan Bakan Göktaş, "2024 yılında gerçekleştirdiğimiz atamalarla, 50 bin 630 şehit yakınımızın, gazimizin ve gazi yakınımızın kamuda istihdam edilmelerini sağladık. Bunun yanı sıra, 10 bin 548 kişiye ulaşımdan ücretsiz yararlanmaları için seyahat kartlarını bu yıl teslim ettik. Ayrıca AJET ile iş birliği yaparak hava yolu ulaşımından yüzde 50 indirimli seyahat imkanı sağladık. Sağlık Bakanlığı ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde şehit yakınlarımızın öncelikli randevu almaları için yeni bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

'EN BÜYÜK SORUMLULUĞUMUZDUR' 15 Temmuz'un vatana ihanet edenlere karşı ezan ve bayrak aşığı kahraman milletin zaferi olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, şunları söyledi: "15 Temmuz, aziz milletimizin bu toprakları ebediyen vatan kılma kararlılığının en güçlü ifadesidir. 15 Temmuz gecesi, milletimiz iradesine hiç kimsenin gölge düşüremeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Şehitlerimizin bizlere bıraktığı bu emanetlere sahip çıkmak, bağımsızlık meşalesini nesilden nesile aktarmak, en büyük sorumluluğumuzdur."