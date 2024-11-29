Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem (3)
KORKUYLAEVDEN ÇIKTILARAntalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen deprem korkuya neden oldu.
KORKUYLAEVDEN ÇIKTILAR
Antalya’nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen deprem korkuya neden oldu. Alanya’da depremi hissedenler hızla evlerini terk edip sokağa çıktı. Soğuk havaya rağmen evlerini terk edenlerden bazılarının şortla dışarı çıktığı görüldü. Bir süre dışarıda bekleyenler daha sonra evlerine döndü.
Depremin ardından evden çıkan Tuğçe Kızıl, “Eve yeni gelmiştim. Evdekilerin paniğiyle ne olduğunu anlamadan hissettim. Bir miktar sarstı. Çok uzun sürmedi ama biraz korkuttu” dedi.
OLUMSUZ BİR DURUM YOK
Antalya Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Gazipaşa ilçemiz açıklarında saat 22.13’de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar intikal eden olumsuz bir durum yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir” denildi.
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