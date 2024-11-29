Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem (3)

KORKUYLAEVDEN ÇIKTILAR

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen deprem korkuya neden oldu. Alanya’da depremi hissedenler hızla evlerini terk edip sokağa çıktı. Soğuk havaya rağmen evlerini terk edenlerden bazılarının şortla dışarı çıktığı görüldü. Bir süre dışarıda bekleyenler daha sonra evlerine döndü.

Depremin ardından evden çıkan Tuğçe Kızıl, “Eve yeni gelmiştim. Evdekilerin paniğiyle ne olduğunu anlamadan hissettim. Bir miktar sarstı. Çok uzun sürmedi ama biraz korkuttu” dedi.