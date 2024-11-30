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        'Antalya'da fırtına ve hortum sebze fiyatlarını etkileyecek'

        ANTALYA'da meydana gelen hortum, su baskını ve fırtınada 4 bin 500 dekar tarım arazisi zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 10:43 Güncelleme: 30.11.2024 - 10:50
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        'Antalya'da fırtına ve hortum sebze fiyatlarını etkileyecek'
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        ANTALYA'da meydana gelen hortum, su baskını ve fırtınada 4 bin 500 dekar tarım arazisi zarar gördü. Örtü altı üretimin merkezi Aksu ve Serik ilçesinde çiftçilerin yaraları sarılmaya çalışılırken, Antalya Toptancı Hal Dernek Başkanı Nevzat Akcan, son yaşanan afetin 1 ay sonra pazardaki sebze fiyatlarını etkileyeceğini söyledi.

        Turizm kenti Antalya'da geçen hafta etkili olan sağanak, ani su baskınları, fırtına ve hortum birçok tarım arazisine zarar verirken, ev ve iş yerlerini de su bastı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodla uyardığı kentte 3 gün boyunca etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaş zor anlar yaşadı. 24 saat içerisinde metrekareye düşen 125,7 kilogram yağış nedeniyle Serik ilçesi Türkiye'de en fazla yağış alan 2’nci ilçe oldu.

        4500 DEKAR TARIM ARAZİSİNE ZARAR VERDİ

        Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin alanda yaptığı hasar tespitinin ardından çoğunluğu Aksu ve Serik ilçelerinde olmak üzere bölgedeki zararın boyutunun ciddi olduğu tespit edildi. Sera ve tarlaların da aralarında olduğu 4 bin 500 dekar alandaki ekili ürünler ve seraların kullanılamaz halde olduğu belirlendi. Henüz hasat edilmeyen ancak hasadı yaklaşan örtü altı üretimdeki ürünler arasında çoğunlukla domates ve biberin olduğu öğrenildi.

        'CİDDİ DERECEDE HASAR VAR'

        Antalya Toptancı Hal Dernek Başkanı Nevzat Akcan, zararın sebze arzında önümüzdeki aylarda sorun oluşturacak düzeyde olduğunu söyledi. Böyle bir felaket yaşanmasının üreticiyi kötü duruma düşürdüğünü belirten Akcan, "Ciddi derecede hasar var. İlk hasarın şokunu atlatamadan ikinci bölgede de bir hortum felaketi oldu. Sebze fiyatlarının pahalı olduğunu söylüyoruz ama işte böyle felaketlerde çiftçi zor zamanlar yaşıyor. Çiftçinin hasadı bitti. 4- 5 aydır baktığı ürün bir anda gitti. Domates ve biber çoğunlukta" dedi.

        'ÖNÜMÜZDEKİ AY BU FİYATLARIN ÇOK ÜZERİNDE OLACAK'

        Fiyatların önümüzdeki ay ancak pazara yansıyacağını belirten Başkan Akcan, "İster istemez sebze fiyatlarında artış olacak. Şu anda ne kadar bir artış olur bilemiyorum ama mutlaka bir artış olacak. Şu anda domatesin kilogram fiyatı 25- 30 lira, biber de aynı fiyatlarda ancak önümüzdeki ay bu fiyatların çok üzerinde olacak" diye konuştu. Akcan, halde fiyatların hafta içi her gün sabah erkenden gelen ürünlerin durumuna göre belirlendiğini, yaşanacak artışın miktarıyla ilgili 1 ay önceden tahminde bulunmanın zor olduğunu sözlerine ekledi.

        'BİRÇOK EVİ SU BASTI'

        Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, yıllardır ilçede böylesine etkili bir yağışla karşılaşmadıklarını söyledi. Kumbul, "Serik ilçe merkezi, Belek ve Kadriye bölgelerinde yoğun su birikintileri oldu. Birçok evi su bastı. Hiç uyumadık, seferber olduk. Evleri su basan vatandaşlarımıza konaklama desteği sağladık. Pamuk Masa'mız var ve 250'nin üzerinde ihbar aldık. Belediyemizin halk lokantasında 24 saat boyunca gıda desteğimiz oldu" dedi.

        Hortumun sera ve tarlalara zarar verdiğini de söyleyen Başkan Kumbul, "Çiftçilerimizin ürünleri heba oldu. Bizler de belediye olarak yaraları sarıp vatandaşımıza destek olmaya çalışıyoruz. Vatandaş, devlet ve Serik Belediyesi'nin canla başla sahada olduğunu görünce olumlu geri dönüşler yaptı" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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