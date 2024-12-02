Ziyaret etmeyenlerin gözünden Türkiye

SEYAHATeden bireyler ve Türkiye'ye yönelik turizm potansiyelini artırmak isteyen işletmeler için rehberlik sağlayan bir platform, Türkiye'ye hiç gelmemiş turistlere yönelik anket düzenlendi. 'Türkiye'ye gelmeyi düşünüyor musunuz' sorusuna 'evet' diyenlerin en önemli tercih nedeni plajlar ve doğa olurken; 'hayır' diyenlerin en önemli nedeni Türkiye hakkındaki olumsuz yorumlar oldu.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Komisyonu Başkanı Recep Yavuz ile turizmci Mehmet Özseren tarafından seyahat eden bireyler ve Türkiye'ye yönelik turizm potansiyelini artırmak isteyen işletmeler için rehberlik sağlayan 'Travelassistant24' platformu, Türkiye'yi ziyaret etmemiş turistlerin de katılım sağladığı anket düzenledi. 169 ülkeden 16 bin 384 kişinin katıldığı ankette, Türkiye'ye hiç gelmemiş 2 bin 917 kişi, neden gelmediklerine ilişkin ayrıntılı yanıt verdi.

'ALGILARI ORTAYA ÇIKARMAYI HEDEFLEDİK' 1 Kasım 2023- 31 Ekim 2024 tarihleri arasındaki araştırma projesi anketine 169 ülkeden 16 bin 384 kişinin katılım sağladığını belirten Yavuz, "10 bin 354 kişi Türkiye'yi daha önce ziyaret etmiş, 2 bin 917 kişiyse hiç etmemiş. Araştırmamızın odak noktasını özellikle Türkiye'yi ziyaret etmeyen katılımcılar oluşturdu. Bu kişilerle, Türkiye'ye gelmeme sebeplerini ve Türkiye hakkındaki algılarını ortaya çıkarmayı hedefledik" dedi. Verilerin; Türkiye'nin uluslararası arenadaki imajı, turistik cazibesi ve eksiklerini daha iyi anlamak için çok önemli olduğunu kaydeden Recep Yavuz, "Bu çalışma sayesinde Türkiye turizmine dair yeni stratejik planlamalara küçük de olsa bir katkı sunacak değerli bir veri seti oluşturduğumuza inanıyoruz. Araştırmamızın sonuçlarını ve analizlerimizi merak edenler, sitemizdeki ilgili bölümden detaylı bilgilere ulaşabilir" diye konuştu.

BİN 591 KİŞİ 'HAYIR' DEDİ Türkiye'ye hiç gelmemiş kişilerin 'gelmeme' gerekçelerini belirlemek için yapılan çalışmada, Türkiye'ye en fazla turist gönderen Almanya, Rusya, Polonya, Birleşik Krallık, Fransa, Çekya, Hollanda, Belçika, Avusturya ve İsviçre gibi ülkelerin turistlerinin genel eğilimleri ortaya çıkarıldı. 'Türkiye'ye gelmeyi düşünüyor musunuz' sorusu yöneltilen 2 bin 917 kişiden bin 326'sı 'evet' derken; bin 591'i 'hayır' dedi.

OLUMSUZ YORUMLAR İLK SIRADA 'Hayır' yanıtı verenlerin gerekçelerinin yüzde 26'sı ülke hakkındaki olumsuz yorumlar, yüzde 25'i güvenlik endişesi, yüzde 8'i Türkiye hakkında yeterli bilgi olmaması, yüzde 7'si seyahat için yeterli maddi imkanı olmaması, yüzde 44'ü diğer nedenler olarak sıralandı. Özellikle Avrupa ülkelerinde Türkiye ile ilgili olumsuz yorumlar, medyada veya çevreden gelen negatif algılarla ilişkilendirildi. Güvenlik endişesinin nedeniyle kişilerin Türkiye'deki güvenlik durumuna dair yanlış bilgiye veya medyanın yarattığı korku etkisine dayalı olabileceği şeklinde yorumlandı.

TÜRKİYE'YE DAİR BİLGİ EKSİKLİĞİ Rusya'da Türkiye'ye dair bilgi eksikliği yüzde 31 ve maddi imkanların yetersizliği yüzde 40, en dikkat çeken faktörler oldu. Bu durumun, Türkiye'nin Rusya pazarındaki tanıtımını ve ekonomik seyahat seçeneklerini artırması gerektiğine işaret ettiği vurgulandı. Türkiye'nin güvenli ve cazip bir destinasyon olarak daha güçlü bir şekilde tanıtılması, bu ülkelerde algıyı değiştirmeye yönelik stratejik bir iletişim politikası benimsemesi gerekliliği tüm pazarlar için önemli olarak gösterildi. Güvenlik algısının düşük olduğu ülkelerde, Türkiye'nin turistler için güvenli bir ülke olduğunu somut verilerle destekleyen kampanyalar hazırlanması da istendi.

'EVET' DİYEN ÜLKELER Hiç gelmeyenlerden 'Türkiye'ye gelmeyi düşünüyor musunuz' sorusuna 'evet' yanıtı verenlerin yüzdesel dağılımıysa şöyle; evet oranı en yüksek ülkeler yüzde 78 İsviçre, yüzde 71 Fransa, yüzde 68 Rusya, yüzde 67 Almanya. Bu ülkelerden katılımcıların, Türkiye'nin turistik çekim noktalarına ve sunduğu fırsatlara daha olumlu yaklaştığı belirtildi. Evet oranı düşük ülkelerse yüzde 34 Hollanda, yüzde 35 Avusturya, yüzde 35 Belçika. Bu ülkelerde, katılımcıların Türkiye'ye yönelik algılarında belirgin bir mesafe görüldüğü kaydedildi.