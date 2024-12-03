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        Antalya'da sağanak; yollar su altında kaldı

        ANTALYA'daakşam saatlerinde etkili olan sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 09:55 Güncelleme: 03.12.2024 - 10:00
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        Antalya'da sağanak; yollar su altında kaldı
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        ANTALYA'daakşam saatlerinde etkili olan sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle yollar göle döndü, Varsak Mahallesi'nde elektrik kesintisi yaşandı.

        Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu Antalya'da, dün akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Özellikle Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde şiddetini artıran yağmur, kent merkezindeki birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşturdu. Kültür Mahallesi'nde su seviyesi kaldırıma kadar ulaşırken, yağışın etkisiyle kaldırım taşlarının yerinden söküldüğü görüldü. Yağmur, trafikteki sürücülerin yanı sıra motokuryeleri de olumsuz etkiledi. Yoğun yağış ve su birikintileri nedeniyle bir motokuryenin yolda kaldığı ve ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

        TRAFO PATLADI

        Kepez ilçesine bağlı Varsak Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle trafo patladı. Bir vatandaş, 'Bismilah' diyerek o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Trafonun patlamasıyla mahallede kısa süreli elektrik kesintisi yaşanırken, ekipler arızaları gidermek için mahallede çalışma yaptı. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'ne göre yağışlar önümüzdeki 1 hafta boyunca devam edecek. Yetkililer, vatandaşları sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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