Antalya'da sağanak; yollar su altında kaldı

ANTALYA'daakşam saatlerinde etkili olan sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle yollar göle döndü, Varsak Mahallesi'nde elektrik kesintisi yaşandı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu Antalya'da, dün akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Özellikle Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde şiddetini artıran yağmur, kent merkezindeki birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşturdu. Kültür Mahallesi'nde su seviyesi kaldırıma kadar ulaşırken, yağışın etkisiyle kaldırım taşlarının yerinden söküldüğü görüldü. Yağmur, trafikteki sürücülerin yanı sıra motokuryeleri de olumsuz etkiledi. Yoğun yağış ve su birikintileri nedeniyle bir motokuryenin yolda kaldığı ve ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.