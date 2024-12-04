Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Orman atıklarından oluşan Noel çelenklerinde yoğun mesai

        ANTALYA'daki Noel çelengi yapan işletmelerde yaklaşan Noel öncesi yoğun mesai harcanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 09:45 Güncelleme: 04.12.2024 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Orman atıklarından oluşan Noel çelenklerinde yoğun mesai
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'daki Noel çelengi yapan işletmelerde yaklaşan Noel öncesi yoğun mesai harcanıyor. Orman atıklarının kadınların elinde sanat eserine dönüşmesiyle oluşan kapı süslerinden geçen yıl 1 milyon adet ihraç edilerek 10 milyon avro döviz girdisi sağlandı.

        Ormanlardaki kesim alanlarından köylüler tarafından toplanan çam artığı, kozalak, andız, servi dalıyla yaban mersin meyvesi gibi tahliye ürünleri, kadınların elinde sanata dönüşüyor. Hristiyanlar tarafından 24 Aralık'ta başlayan Christmas ve yılbaşı kutlamalarında kapı, yemek masası süsü olarak kullanılan, dini ritüellerle mezarlık ziyaretlerinde de sıkça tercih edilen Noel çelengi, 20'den fazla ülkeye ihraç ediliyor.

        Antalya'da 23 yıldır orman tahliye ürünlerinden hazırlanan Noel çelenklerini ihraç eden firmada, yaklaşan Noel öncesi yoğun mesai başladı. Kadınlarla orman köylerinde tahliye ürünleri toplama görevlilerinden oluşan 100 kişiye istihdam sağlanan tesiste, günde yüzlerce Noel çelengi üretiliyor. Kadınların yaptığı Noel çelengi, 1 ile 3 avro arasında değişen fiyata yurt dışına gönderiliyor.

        Firma sahibi Şerife Altındal, aralık ayının ilk haftasına kadar ihracat için yoğun çalışma yürüteceklerini anlattı. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) kadın ihracatçı sayısını artırmak amacıyla 2 yıl önce oluşturduğu TİM Kadın Konseyi'nin kurucu üyelerinden de olan Altındal, Noel için aralık ortasına kadar sevkiyatların sürdüğünü söyledi. Dünyanın çiçek merkezi olarak kabul edilen Hollanda başta olmak üzere İngiltere ve Almanya dahil 20 ülkeye ihracat yaptıklarını ifade eden Altındal, “Bu yıl her yıl olduğu gibi mesaimiz yoğun. Kadınlarımızın el emeğiyle Avrupa'daki kapıları Türk çelenkleri süsleyecek. Noel günü Hristiyanların dini simgesi olarak kapılarında bu süsün olması gerekiyor. Bu ürünler ormanda ağaç kesiminden sonra bırakılan atıklar. Ormanda çöp haline gelecek ürünler bizler tarafından katma değer haline getiriliyor" dedi.

        Türkiye genelinde geçen yıl 10 milyon avroluk ihracat gerçekleştiğini de anlatan Altındal, “Maliyetlerin yüksekliği ve bazı ihracatçı firmaların düşük fiyat politikası nedeniyle bir miktar düşüş bekliyoruz. 1 milyon ve üzerinde adet olarak ihracat bekliyoruz. 1-3 avro arasında fiyatı değişiyor" diye konuştu.

        KADIN ÇALIŞANLAR HAYATLARINDAN MEMNUN

        2 yıldır Noel çelengi üreten Gülsen Demirer, işini sevdiğini söyledi. Demirer, “Elimden çıkan bir ürünün Avrupa'da bir evin kapısını süslemesi çok güzel bir duygu. Her işte olduğu kadar bu işin de bir yoruculuğu var" dedi. 15 yıldır aynı firmada Noel çelengi üreten Güllü Bozbey de her yıl Noel öncesi yaşadıkları yoğunluktan söz etti. Bozbey, “Biz de arada evimize götürüp kapımıza takıyoruz. Her gün gelip burada çalışıp para kazanıyoruz. Mutluyum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne oğlu vahşice katletmişti! Caniye son sözü soruldu!
        Anne oğlu vahşice katletmişti! Caniye son sözü soruldu!
        Engelli araçlarında önemli değişiklik
        Engelli araçlarında önemli değişiklik
        Basının basın olduğu günlerde bu haberi böyle yazacak olsam, “Git ulan, şunu adam gibi toparla” deyip kafama atarlardı!
        Basının basın olduğu günlerde bu haberi böyle yazacak olsam, “Git ulan, şunu adam gibi toparla” deyip kafama atarlardı!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Selma önceki gün 5 kurşunla katledilmişti! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Selma önceki gün 5 kurşunla katledilmişti! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Otomobilin çarptığı motosikletli öldü, yakınları parke taşlarıyla araca saldırdı
        Otomobilin çarptığı motosikletli öldü, yakınları parke taşlarıyla araca saldırdı
        250 el bombası ve 270 bin mermi çalınmıştı! Özel harekatçı itiraf etti!
        250 el bombası ve 270 bin mermi çalınmıştı! Özel harekatçı itiraf etti!
        Krizi aştılar
        Krizi aştılar
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Güney Kore'de ne oldu?
        Güney Kore'de ne oldu?
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Güney Kore'de Yoon'a istifa baskısı artıyor!
        Güney Kore'de Yoon'a istifa baskısı artıyor!
        Moda devinden astronot giysisi
        Moda devinden astronot giysisi
        "Mourinho'nun son icadı"
        "Mourinho'nun son icadı"
        Süper nine
        Süper nine
        "Hayır, boşanmıyoruz"
        "Hayır, boşanmıyoruz"
        'Senin aklına kurban olurum'
        'Senin aklına kurban olurum'
        Muhalifler Hama'ya ilerliyor!
        Muhalifler Hama'ya ilerliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

        Benzer Haberler

        Alanya'da rezidansta çıkan yangın hasara neden oldu
        Alanya'da rezidansta çıkan yangın hasara neden oldu
        Antalya'da yağış etkili oldu
        Antalya'da yağış etkili oldu
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Antalyaspor kupada 5'inci tura rahat yükseldi
        Antalyaspor kupada 5'inci tura rahat yükseldi
        Alanya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Alanya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Antalya'da GÖRSİM Projesinin açılışı yapıldı
        Antalya'da GÖRSİM Projesinin açılışı yapıldı