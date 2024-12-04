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        Akdeniz'de 4.6 büyüklüğünde deprem

        AKDENİZ'deRichter ölçeğine göre 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 12:29 Güncelleme: 04.12.2024 - 12:35
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        Akdeniz'de 4.6 büyüklüğünde deprem
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        AKDENİZ'deRichter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarındaki deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre; Akdeniz'de saat 12.09'da Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinin 58,86 kilometre açığındaki deprem, 32,69 kilometre derinlikte kaydedildi. Deprem Gazipaşa, Manavgat ve Alanya ilçeleri başta olmak üzere çevre ilçelerden de hissedildi. Bazı vatandaşların depremin etkisiyle sokağa çıktıkları görüldü. İlk belirlemelere göre depremin herhangi bir hasara neden olmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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