Melek İpek'e 'ceza verilmesine yer olmadığı' hükmü kesinleşti (2)

MELEKİPEK'İN AVUKATI KONUŞTU

Melek İpek'in avukatı Ahmet Onaran, müvekkilinin tüm yargılama sürecinin kamuoyu tarafından dikkatle takip edildiğini söyledi. Onaran, "107 gün sonra yargılama nihayet buldu ve Melek İpek açısından yerel mahkeme 'ceza verilmesine yer olmadığına' karar verdi. Sonrasında taraflar, bu kararı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne temyiz etti. Biz de bu temyize cevap verdik. Melek İpek'e ceza verilmemesine yönelik kararın doğru bir karar olduğu Antalya Bölge Adliyesi 1'inci Ceza Dairesi tarafından onandı" dedi.

'KARAR EMSAL TEŞKİL EDECEK' Onaran, kararın sonrasında Yargıtay'a taşındığını belirterek, "Hakkında ceza verilmesine yer olmadığına dair kararlar, istinaf denetiminden geçtikten sonra temyize tabi kararlar değildir. Yargıtay, Melek İpek hakkında ceza verilmesine yer olmadığına dair, 'istinaf denetiminden geçtikten sonra temyize tabi karar değildir' kararı verdi. Bu kararla Melek İpek'e ceza verilmesine yer olmadığına dair karar, hukuk önünde kesinleşmiştir. Bu karar, bundan sonraki yargılamalarda emsal teşkil edecek. Türk Ceza Kanunu tarihinde yerini almış çok kıymetli bir karardır" diye konuştu.