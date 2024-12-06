Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Melek İpek'e 'ceza verilmesine yer olmadığı' hükmü kesinleşti (2)

        MELEKİPEK'İN AVUKATI KONUŞTUMelek İpek'in avukatı Ahmet Onaran, müvekkilinin tüm yargılama sürecinin kamuoyu tarafından dikkatle takip edildiğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 13:30 Güncelleme: 06.12.2024 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Melek İpek'e 'ceza verilmesine yer olmadığı' hükmü kesinleşti (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        MELEKİPEK'İN AVUKATI KONUŞTU

        Melek İpek'in avukatı Ahmet Onaran, müvekkilinin tüm yargılama sürecinin kamuoyu tarafından dikkatle takip edildiğini söyledi. Onaran, "107 gün sonra yargılama nihayet buldu ve Melek İpek açısından yerel mahkeme 'ceza verilmesine yer olmadığına' karar verdi. Sonrasında taraflar, bu kararı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne temyiz etti. Biz de bu temyize cevap verdik. Melek İpek'e ceza verilmemesine yönelik kararın doğru bir karar olduğu Antalya Bölge Adliyesi 1'inci Ceza Dairesi tarafından onandı" dedi.

        'KARAR EMSAL TEŞKİL EDECEK'

        Onaran, kararın sonrasında Yargıtay'a taşındığını belirterek, "Hakkında ceza verilmesine yer olmadığına dair kararlar, istinaf denetiminden geçtikten sonra temyize tabi kararlar değildir. Yargıtay, Melek İpek hakkında ceza verilmesine yer olmadığına dair, 'istinaf denetiminden geçtikten sonra temyize tabi karar değildir' kararı verdi. Bu kararla Melek İpek'e ceza verilmesine yer olmadığına dair karar, hukuk önünde kesinleşmiştir. Bu karar, bundan sonraki yargılamalarda emsal teşkil edecek. Türk Ceza Kanunu tarihinde yerini almış çok kıymetli bir karardır" diye konuştu.

        TUTUKLU KALINAN 107 GÜN İÇİN DAVA AÇILMAYACAK

        Onaran, "Mahkemeler ve hukuk, milletin vicdanıdır. O süreci ülke olarak hep birlikte takip ettik, hepimize 'oh' dedirten bir karardır. Bu kararın yüksek mahkemeler tarafından da tescil edilmiş olması, hukuka inancımızı nispeten arttırmıştır. Bölge Adliye Mahkemeleri'nin çok kıymetli olduğu anlaşılmıştır. Sürecin başında ne olursa olsun devlete ve devletin hukuk sistemine güvendiğimizi ifade ettik. Müvekkilim Melek İpek ile yaptığımız görüşmeler sonucunda ise tutuklu kaldığı 107 gün için ne avukatı olarak ben ne de müvekkil olarak dava açmayacağız" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkinci el alım satımına belge zorunluluğu
        İkinci el alım satımına belge zorunluluğu
        Melek İpek davasında Yargıtay son noktayı koydu!
        Melek İpek davasında Yargıtay son noktayı koydu!
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        Hama'da son durum nedir?
        Hama'da son durum nedir?
        Yer: Bodrum! Sağanak yol açtı
        Yer: Bodrum! Sağanak yol açtı
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        "2021’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        "2021’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        "Dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz artıyor"
        "Dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz artıyor"
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Narin Güran cinayetinde mütalaa açıklandı!
        Narin Güran cinayetinde mütalaa açıklandı!
        2 liralık boşanma davası
        2 liralık boşanma davası
        Ünlü moda devi kapanıyor
        Ünlü moda devi kapanıyor
        İstanbul'da şüpheli ölüm!
        İstanbul'da şüpheli ölüm!
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?
        Yaşlı adamın parçalara ayırmıştı! İşte vahşete istenen ceza!
        Yaşlı adamın parçalara ayırmıştı! İşte vahşete istenen ceza!
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!

        Benzer Haberler

        Aziz Nikolaos'un ölüm yıl dönümünde Antalya'da özel ayin
        Aziz Nikolaos'un ölüm yıl dönümünde Antalya'da özel ayin
        Turizmciler, Antalya'nın "D-8 Turizm Şehri Ödülü"nü değerlendirdi
        Turizmciler, Antalya'nın "D-8 Turizm Şehri Ödülü"nü değerlendirdi
        Züccaciye sektörü yılı 6,25 milyar dolarlık ihracatla kapatacak
        Züccaciye sektörü yılı 6,25 milyar dolarlık ihracatla kapatacak
        Melek İpek'e 'ceza verilmesine yer olmadığı' hükmü kesinleşti
        Melek İpek'e 'ceza verilmesine yer olmadığı' hükmü kesinleşti
        ABD'li ressam, Anadolu'nun kadim su kültürünün izinde
        ABD'li ressam, Anadolu'nun kadim su kültürünün izinde
        Aziz Nikolaos Kilisesi kazılarında tarihe ışık tutacak lahit bulundu
        Aziz Nikolaos Kilisesi kazılarında tarihe ışık tutacak lahit bulundu