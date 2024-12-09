Kılıçdaroğlu, dünürünün cenazesine katıldı (2)

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun, vefat eden dünürleri Orhan Nadir’in Antalya’daki cenaze törenine gelirken sabah saatlerinde Isparta’da kaza geçirdikleri belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun aracının tampon kısmında küçük bir hasar oluştu. Kılıçdaroğlu çifti hasar gören tamponun risk oluşturabileceği gerekçesiyle yola başka bir araçla devam etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.