Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Banka görevlisi gibi davranıp 112 bin lira dolandırdılar

        ANTALYA'da banka görevlisi gibi aradıkları Dudu Çingil'in (52) bilgilerini alıp, 2 bankadan kredi çeken dolandırıcılar, 112 bin lira dolandırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 09:36 Güncelleme: 11.12.2024 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Banka görevlisi gibi davranıp 112 bin lira dolandırdılar
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'da banka görevlisi gibi aradıkları Dudu Çingil'in (52) bilgilerini alıp, 2 bankadan kredi çeken dolandırıcılar, 112 bin lira dolandırdı. Kredi kartı aidatını geri ödeme bahanesiyle dolandırıldığını anlatan Çingil, "Hesabıma önden para yatırarak güven sağladılar. Fakat arka planda dolandırılıyormuşum" dedi.

        Antalya'da banka görevlisi gibi davranarak Dudu Çingil'i telefonla arayan dolandırıcılar, kredi kartı aidatını hesabına yatıracağını söyledi. Parayı hesaba yatırıp Çingil'in güvenini kazanan dolandırıcılar, bilgilerini aldıkları kadın adına 2 bankadan kredi çekti. Kredi çekilen ikinci bankadan arayan görevlinin ikazıyla dolandırıldığını anlayan Çingil, şikayetçi oldu.

        'ADIMA 2 BANKADAN KREDİ ÇEKMİŞLER'

        Banka iletişim numarası gibi görünen bir hattan arandığını anlatan Dudu Çingil, "0850'li bir numaradan arandım. 'Kredi kartı aidatı ödemesi yapacağız' diyerek IBAN numaramı istediler, ardından hesabıma parayı yatırdılar. Çok karmaşık ve laf kalabalığı ile geçen bir konuşmaydı. Eşim kanser hastasıydı ve kafam çok yerinde değildi. Konuşmanın devamında 'Bu paranın devamı var' denildi. Başka bankadan IBAN numarası istediler. Bir bankadaki hesabımın da IBAN numarasını verdim. Fakat arka planda benim adıma iki bankadan kredi çekmişler" dedi.

        'TELEFON TRAFİĞİ 20 DAKİKA SÜRDÜ'

        Dolandırıcıların profesyonel bir bankacı gibi konuştuğunu, kendisini sürekli oyaladıklarını kaydeden Çingil, "Telefon trafiği 20 dakika sürdü. 20 dakikanın sonunda ikinci bankanın uyarısıyla adıma kredi çekildiğini öğrendim. Banka, hesap hareketliliğini görünce durumdan şüphelenmiş ve işlemlerin bana ait olup olmadığını sordular. O bankadan çekilen krediden kendimi kurtardım fakat diğerinden çekilmiş oldu. 12 ay vadeli, 81 bin lira kredi çekildi. Geri ödemesi ile birlikte 112 bin lira dolandırıldım. Hesabıma önden para yatırdıkları için güven sağladılar. Fakat arka planda dolandırılıyormuşum" diye konuştu.

        'ÇALIŞAN BİRİ OLMADIĞIM İÇİN BANA KREDİ ÇIKMASI İMKANSIZ'

        Şimdi bilmediği numaralara tereddütle yaklaştığını belirten Çingil, "Kimse bilmediği numaraları açmasın. Bankadan bile arıyor olsalar tereddüt etsinler. Çünkü o kadar profesyoneller ki çok kolay dolandırabiliyorlar. Mobil bankacılığı mümkün olduğu kadar kullanmak istemiyorum. Birçok işimi banka şubesinden hallediyorum. Tanımadığım tüm numaraları engelliyorum. O süre zarfında eşimi kaybettim. Benim için zor bir süreçti. Bir gelirim yok. Çalışan biri olmadığım için bana kredi çıkması imkansız. Daha önceki kredi başvurularım hep reddedildi" dedi.

        BİLİRKİŞİ RAPORUNDA BANKA KUSURLU SAYILDI

        Olayla ilgili hukuki sürece ilişkin bilgi veren Dudu Çingil'in avukatı Mustafa Alper Oral, "Müvekkilim, eşinin üçüncü evre kanser ve kalp hastalığı olduğu dönemde dolandırıcılık mağduru oldu. Kendisini temsilen iki işlem başlattık. Biri savcılık şikayeti, diğeri ise 3 sanık hakkında ceza davası. İlk duruşması görüldü. Ayrıca tüketici mahkemesinde dava açtık. Müvekkilin normalde çekmediği, dolandırıcıların çektiği kredinin tedbiren durdurulmasını sağladık. Bilirkişi raporu çıktı. Raporda banka kusurlu bulundu. Bu aşamada müvekkilimiz tam kusursuz. Karar duruşmasını bekliyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye'de ilk gün...
        Suriye'de ilk gün...
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        AB tartışıyor: Sığınmacılar ne olacak?
        AB tartışıyor: Sığınmacılar ne olacak?
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Asgari ücrete en duyarlı 4 sektör
        Asgari ücrete en duyarlı 4 sektör
        Eşini yaralayıp yanındaki erkeği öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Eşini yaralayıp yanındaki erkeği öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Ablası ile eniştesi kavga etti! Barıştırmak istemişti!
        Ablası ile eniştesi kavga etti! Barıştırmak istemişti!
        14 dakikada 100 bin dolarlık hırsızlık!
        14 dakikada 100 bin dolarlık hırsızlık!
        Bulgaristan'a giden Antep fıstıkları geri gönderildi
        Bulgaristan'a giden Antep fıstıkları geri gönderildi
        Güney Kore'de Devlet Başkanlığı Ofisine polis baskını
        Güney Kore'de Devlet Başkanlığı Ofisine polis baskını
        ABD-Çin teknoloji gerilimi artıyor
        ABD-Çin teknoloji gerilimi artıyor
        5 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        5 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        Estetikte yeni çağ
        Estetikte yeni çağ
        56 gün sonra bulundu! Canlı yayında itiraf etti
        56 gün sonra bulundu! Canlı yayında itiraf etti
        Türkiye gönüllüsü
        Türkiye gönüllüsü
        Kış aylarında enerjinizi artıracak beslenme önerileri!
        Kış aylarında enerjinizi artıracak beslenme önerileri!
        İştah açan en iyi 13 yemek sahnesi
        İştah açan en iyi 13 yemek sahnesi
        Zelenskiy ABD'nin teklifini reddetti
        Zelenskiy ABD'nin teklifini reddetti
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        2024 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu
        2024 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu

        Benzer Haberler

        Antalya Şehir Hastanesi "Anne Dostu Hastane" ünvanını da kazandı
        Antalya Şehir Hastanesi "Anne Dostu Hastane" ünvanını da kazandı
        Türkiye, Avrupa Futgolf Şampiyonası'nda kadın ve erkek kategorilerinde çeyr...
        Türkiye, Avrupa Futgolf Şampiyonası'nda kadın ve erkek kategorilerinde çeyr...
        Antalyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
        Antalyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
        Eski İYİ Parti İlçe Başkanına saldırı sanıklarının tutuksuz yargılanmasına...
        Eski İYİ Parti İlçe Başkanına saldırı sanıklarının tutuksuz yargılanmasına...
        1000 TL alacağını istedi, dövülerek öldürüldü (3)
        1000 TL alacağını istedi, dövülerek öldürüldü (3)
        Antalya'daki Çorumlu İş İnsanları Platformu üyeleri kent ekonomisini değerl...
        Antalya'daki Çorumlu İş İnsanları Platformu üyeleri kent ekonomisini değerl...