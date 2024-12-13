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        Türkiye Satranç Şampiyonası, Antalya'da başladı

        ANTALYA'DA düzenlenen 2024 Türkiye Satranç Şampiyonası'nda ilk hamleler yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 20:00 Güncelleme: 13.12.2024 - 20:05
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        Türkiye Satranç Şampiyonası, Antalya'da başladı
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        ANTALYA'DA düzenlenen 2024 Türkiye Satranç Şampiyonası’nda ilk hamleler yapıldı.

        Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından GÜRİŞ Holding’in desteğiyle düzenlenen 2024 Türkiye Satranç Şampiyonası, bu yıl yenilenen formatı, rekor ödülü ve Türkiye’nin güçlü ustalarının kıran kırana mücadelesiyle unutulmaz bir satranç mücadelesine dönüşecek. 12-23 Aralık 2024 tarihleri arasında Antalya Mirage Park Resort Otel’de gerçekleştirilecek şampiyonaya, 5 büyükusta ve 4 uluslararası usta katılım sağlayacak.

        Tarihteki en yüksek ödüllerin dağıtılacağı bu yılki Türkiye Şampiyonası’nda, toplam 1 Milyon 250 bin TL ödül verilecek. Şampiyon olan sporcu 500 bin TL, ikinci sporcu 250 bin TL, üçüncü sporcu ise 125 bin TL’lik ödülün sahibi olacak. Şampiyonanın ilk iki günü oynanacak ön eleme turlarının ardından, pazar günü başlayacak çeyrek final turlarıyla birlikte 8 sporcu şampiyonanın final maçının tamamlanacağı 22 Aralık'a kadar mücadele edecek.

        Şampiyonada bu sene ülkemizin birbirinden başarılı sporcuları; GM Mustafa Yılmaz, GM Vahap Şanal, GM Muhammed Batuhan Daştan, GM Mert Yılmazyerli, GM Cem Kaan Gökerkan, IM Adar Tarhan, IM Alparslan Işık, IM Umut Ata Akbaş, IM Umut Erdem Gündüz, CM Barış Çınar Şahbudak, CM Bora Çilek, CM Miraç Melih Topuz, WFM Elif Zeren Yıldız, WCM Ceren Tırpan, Enes Yusuf Maruflu ve Uğur Uysal yer alacak.

        FETHİ APAYDIN: ŞAMPİYONA İÇİN HEYECANIMIZ BÜYÜK

        Tarihi bir şampiyona olacağına vurgu yapan Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkan Fethi Apaydın, “Bu yıl Türkiye Şampiyonası’nı çok daha prestijli ve heyecan verici bir hale getirmek için önemli değişiklikler yaptık. Sporcularımızla yaptığımız değerlendirmeler sonucu, satranç camiamızın beklentilerine uygun bir sistem geliştirdik. Ödül havuzunu büyüterek sporcularımızın motivasyonunu artırmayı ve yeni bir dinamizm kazandırmayı hedefledik. Birbirinden değerli sporcularımızın yorum ve analizleriyle Türkiye Şampiyonası heyecanı canlı olarak da tüm Dünya’da ve ülkemizde takip edilebilecek. Şampiyona için heyecanımız büyük. Ülkemizin usta sporcularını ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Şampiyonluk mücadelesinde hepsine gönülden başarılar diliyorum. 2018 yılından bu yana şampiyonamızın düzenlenmesinde bizlere destek olan ve Türk satrancına çok kıymetli katkılar sunan Güriş Holding’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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