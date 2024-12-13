Türkiye Satranç Şampiyonası, Antalya'da başladı

ANTALYA'DA düzenlenen 2024 Türkiye Satranç Şampiyonası’nda ilk hamleler yapıldı.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından GÜRİŞ Holding’in desteğiyle düzenlenen 2024 Türkiye Satranç Şampiyonası, bu yıl yenilenen formatı, rekor ödülü ve Türkiye’nin güçlü ustalarının kıran kırana mücadelesiyle unutulmaz bir satranç mücadelesine dönüşecek. 12-23 Aralık 2024 tarihleri arasında Antalya Mirage Park Resort Otel’de gerçekleştirilecek şampiyonaya, 5 büyükusta ve 4 uluslararası usta katılım sağlayacak.

Tarihteki en yüksek ödüllerin dağıtılacağı bu yılki Türkiye Şampiyonası’nda, toplam 1 Milyon 250 bin TL ödül verilecek. Şampiyon olan sporcu 500 bin TL, ikinci sporcu 250 bin TL, üçüncü sporcu ise 125 bin TL’lik ödülün sahibi olacak. Şampiyonanın ilk iki günü oynanacak ön eleme turlarının ardından, pazar günü başlayacak çeyrek final turlarıyla birlikte 8 sporcu şampiyonanın final maçının tamamlanacağı 22 Aralık'a kadar mücadele edecek.

Şampiyonada bu sene ülkemizin birbirinden başarılı sporcuları; GM Mustafa Yılmaz, GM Vahap Şanal, GM Muhammed Batuhan Daştan, GM Mert Yılmazyerli, GM Cem Kaan Gökerkan, IM Adar Tarhan, IM Alparslan Işık, IM Umut Ata Akbaş, IM Umut Erdem Gündüz, CM Barış Çınar Şahbudak, CM Bora Çilek, CM Miraç Melih Topuz, WFM Elif Zeren Yıldız, WCM Ceren Tırpan, Enes Yusuf Maruflu ve Uğur Uysal yer alacak.