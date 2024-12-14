Alanyaspor - Gaziantep FK: 3-0

88’inci dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Sağ taraftan gelişen atakta Hadergjonaj'ın savunma arkasına gönderdiği pasta kaleci Mustafa Burak Bozan'ın topa hamle yapmak için kaleyi terk etmesini fırsat bilen Hwang, meşin yuvarlağı boş kalan kaleye gönderdi: 2-0.

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