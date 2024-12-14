Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanyaspor - Gaziantep FK: 3-0

         STAT:GAİN Park HAKEMLER: Emre Kargın, Mehmet Kısal, Samet ÇiçekALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Janvier (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 21:07 Güncelleme: 14.12.2024 - 21:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanyaspor - Gaziantep FK: 3-0
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT:GAİN Park

        HAKEMLER: Emre Kargın, Mehmet Kısal, Samet Çiçek

        ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Janvier (Dk. 74 Richard), Fatih Aksoy (Dk 89 Buluthan Bulut), Augusto (Dk. 83 Hwang), Makouta, Efecan Karaca (Dk. 74 Rony Lopes), Cordova

        GAZİANTEP FK: Musatafa Burak Bozan - Mbakata (Dk. 84 Mirza Cihan), Arda Kızıldağ (Dk. 64 Ertuğrul Ersoy), Viana, Mustafa Eskihellaç, Daubin, Ogün Özçiçek (Dk. 65 Kenan Kodro), Lungoyi (Dk. 34 Emre Taşdemir), Maxim, Okereke, Halil İbrahim Dervişoğlu

        GOLLER: Dk. 54 Aliti, Dk. 88 ve 90 Hwang (Alanyaspor)

        SARI KARTLAR: Janvier, Aliti (Alanyaspor), Lungoyi, Viana, Daubin (Gaziantep FK)

        Süper Lig'in 16’ncı haftasında Alanyaspor sahasında Gaziantep FK’yı konuk etti. Mücadele 3-0 Alanyaspor üstünlüğüyle tamamlandı.

        21’inci dakikada Alanyaspor’un sağ taraftan gelişen atağında Cordova'nın ceza sahası yayına gönderdiği pasta Janvier'in şutunda top üstten dışarı çıktı.

        31’inci dakikada Alanyaspor'da Augusto'nun düşürülmesiyle sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşta Janvier'in şutunu kaleci Mustafa Burak Bozan iki hamlede tuttu.

        39’uncu dakikada Gaziantep FK’nın sağ taraftan gelişen atağında Okereke'nin ceza sahası önüne gönderdiği topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun şutunda top direğin yanından dışarı çıktı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

        54’üncü dakikada Alanyaspor öne geçti. Cordova'nın ceza sahası çizgisi üzerinde düşürülmesi sonucu Aliti’nin kullandığı serbest vuruşta top, Emre Taşdemir'e çarparak yön değiştirerek fileleri havalandırdı: 1-0.

        66’ncı dakikada Gaziantep FK’nın sol taraftan yaptığı atakta Kenan Kodro'nun ceza sahası içerisine gönderdiği ortada topla buluşan Halil İbrahim Dervişoğlu'nun şutunda top direğe çarparak dışarı çıktı.

        77’nci dakikada Alanyaspor’un sağ taraftan gelişen atağında Cordova ceza sahası içerisine giren Augusto’yu topla buluşturdu. Augusto’nun şutunda top direğin üstünden dışarı çıktı.

        88’inci dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Sağ taraftan gelişen atakta Hadergjonaj'ın savunma arkasına gönderdiği pasta kaleci Mustafa Burak Bozan'ın topa hamle yapmak için kaleyi terk etmesini fırsat bilen Hwang, meşin yuvarlağı boş kalan kaleye gönderdi: 2-0.

        90’ıncı dakikada Alanyaspor 3 farkla öne geçti. Sağ taraftan gelişen atakta Rony Lopes'in ayak dışıyla arka direğe gönderdiği falsolu pasında topla buluşan Hwang meşin yuvarlağını ağlarla buluşturdu: 3-0.

        Mücadele ev sahibi ekip Alanyaspor’un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı
        Suriye ile ilgili ortak bildiri
        Suriye ile ilgili ortak bildiri
        Reyhanlı saldırısı sorumlusu yakalandı
        Reyhanlı saldırısı sorumlusu yakalandı
        ABD: İran'la ilgili tüm seçenekler masada
        ABD: İran'la ilgili tüm seçenekler masada
        Kavgayı ayırmak isteyen dede vuruldu! 4 tutuklama
        Kavgayı ayırmak isteyen dede vuruldu! 4 tutuklama
        Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı
        Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı
        "Suriye'de bir halk devrimi gerçekleşti"
        "Suriye'de bir halk devrimi gerçekleşti"
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ziyarete açıldı
        Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ziyarete açıldı
        "Çok ağır yasalar gelsin"
        "Çok ağır yasalar gelsin"
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        Beş soruda imar hakkı aktarımı
        Beş soruda imar hakkı aktarımı
        Dalgalar binayı salladı! 8 katlı apartman tahliye edildi
        Dalgalar binayı salladı! 8 katlı apartman tahliye edildi
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        Google'a ceza ve dava yağmuru
        Google'a ceza ve dava yağmuru
        Bakan Ersoy'dan iddialara yanıt
        Bakan Ersoy'dan iddialara yanıt
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Antalyaspor, Kayserispor karşılaşmasına hazır
        Antalyaspor, Kayserispor karşılaşmasına hazır
        Antalya'da ambulansla iki aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Antalya'da ambulansla iki aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Antalya'da kaza yapan ailesinin yardımına giden kişi otomobiliyle yayaya ça...
        Antalya'da kaza yapan ailesinin yardımına giden kişi otomobiliyle yayaya ça...
        Antalya'da geleneksel sanatların geleceğe aktarılması için "sanat atölyesi"...
        Antalya'da geleneksel sanatların geleceğe aktarılması için "sanat atölyesi"...
        Alanya'da 3 zincir market şubesi mühürlendi
        Alanya'da 3 zincir market şubesi mühürlendi